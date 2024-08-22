  • BIST 9774.71
  • Altın 2730.77
  • Dolar 33.9995
  • Euro 37.8331
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde binden fazla kişide daha maymun çiçeği virüsü görüldü

» »
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir haftada binden fazla kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde binden fazla kişide daha maymun çiçeği virüsü görüldü

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (Africa CDC) yapılan açıklamada, KDC'deki maymun çiçeği salgınıyla ilgili son veriler paylaşıldı.

Açıklamaya göre, 13-20 Ağustos'ta KDC'de binden fazla kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildi.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli maymun çiçeği vakası tespit edildi ve bunların 570'ten fazlası hayatını kaybetti.

KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında maymun çiçeği salgını ilan edilmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Maymun çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaşma nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Afrika'da otobüs köprüden düştü: En az 45 ölü29 Mart 2024 Cuma 10:45
  • Gözaltına alınan kripto para borsası Binance yöneticilerinden Anjarwalla kaçtı26 Mart 2024 Salı 11:20
  • Kakao fabrikaları üretimi durdurdu, çikolata krizi kapıda19 Mart 2024 Salı 10:00
  • Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'ta su krizi12 Mart 2024 Salı 10:18
  • Deniz kaplumbağası yiyen 8 kişi öldü onlarca kişi hastanelik oldu11 Mart 2024 Pazartesi 10:01
  • Nijerya’da 280’den fazla öğrenci kaçırıldı08 Mart 2024 Cuma 22:18
  • Kenya tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırdı05 Ocak 2024 Cuma 18:03
  • Burundi Devlet Başkanı: Eşcinsel bireyler taşlanmalı02 Ocak 2024 Salı 21:07
  • Etiyopya'dan dünyaya dağılan "vazgeçilemeyen lezzet" kahve08 Aralık 2023 Cuma 11:54
  • Cezayir, Fransa’ya kaçırılan 2 milyon tarihi belgeyi almaya hazırlanıyor29 Kasım 2023 Çarşamba 09:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti