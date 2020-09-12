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Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu?

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Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu? Ziraat Bankası, İş Bankası, Finansbank, Denizbank, Akbank, İNG konut kredisi yeni faiz oranları!
Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu?

Ziraat Bankası, İş Bankası, Finansbank, Denizbank, Akbank, İNG konut kredisi yeni faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şu dönemde yeni bir ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konuların başında bankaların sunduğu konut kredisi en uygun hangisi sorusu geliyor. Her bankanın vatandaşlara sunduğu kampanyalar ve şartlar değişkenlik gösteriyor. Kamu bankaları tarafından duyurulan konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Konut kredileri güncel bir haber ile şartlarında değişikliğe uğradı. 15 yıla kadar vade imkanının sunulduğu kredi destek paketi içerisinde değişiklik yapıldı. Peki Konut kredisi yeni faiz oranları yüzde kaç oldu?

Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu?

ING BANK FAİZ ORANI

Konut kredisi: 1.24

YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.45

AKBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.19

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.09

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Sarıpanjur konut kredisi: 1.09

GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.29

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

Ev kredisi: 1.15

TEB FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.29

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.49

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Mortgage kredisi: 1.29

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Konut kredisi faiz oranları devamlı olarak güncellenirken bir yandan da vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu'na göre; 2019 senesinin ilk yarısında toplamda 505 bin konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakam 2020 senesinde 625 bin adede gelerek %23,5'lik bir artış gösterdi.

Haziran ayı itibarıyla kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarının konut satışlarını olumlu anlamda etkilediği belirtildi. Bu doğrultuda konut kredisi faiz oranları değişirken konut fiyatlarının ne şekilde değişkenlik göstereceği de merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarının da düşmesi, takvim.com.tr vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından uygun konut kredisi hangi banka veriyor konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

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