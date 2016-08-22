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Köpek balıkları kaç yıl yaşar dersiniz?

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Danimarka'daki Kopenhag Üniversitesi'nden bilim insanları Grönland köpek balıklarının kaç yıla kadar yaşayabileceğini açıkladı...
Köpek balıkları kaç yıl yaşar dersiniz?

Danimarkalı bilim insanlarının yaptığı keşif, Aydınlanma Çağı’nı gören balıkların var olduğunu ve hâlâ ‘kanlı canlı’ okyanusun sularında yüzebildiklerini gösterdi.

Araştırmacılar, beş metre uzunluğunda en az 272 yaşında bir Grönland köpek balıklığı keşfetti ve bu balıkların 500 yıla kadar yaşayabildiğini öne sürdü. Bu arada keşfedilen bu balık, daha önce var olan 211 yaşındaki Grönland balinasının rekorunu da kırmış oldu.

​Konuyla ilgili açıklama yapan Kopenhag Üniversitesi’nden Julius Nielsen, "Köpek balıklarının en uzun yaşayan omurgalı hayvanlar olmasını beklemiyorduk" dedi.

GÖZLERİNİ İNCELEDİLER

Buldukları köpek balıklarının gözleri üzerinde çalışan bilim insanları, gözler üzerindeki izlerden yola çıkarak çıkarımlara vardılar. Sözgelimi 1950-60’lı yıllarda yapılan nükleer bomba testleri, atmosfere bazı parçacıkların yayılmasına sebep olmuştu. 2.2 metre uzunluğundaki bir köpekbalığındaki radyasyon seviyesi, onun 1960’lı yıllarda doğduğunu ve en az 50 yaşında olduğu sonucuna varılmasını sağladı.

Benzer izlerden yola çıkan bilim insanları buldukları bir diğer köpek balığının da en az 260 yaşında olduğunu, bu arada bu tür köpek balıklarının dişilerinin de doğurganlık yaşına ancak 150 yılda varabildiğini belirtti.

Grönland köpek balıkları Kuzey Atlantik Okyanusu’nun derinlerinde ve Arktik bölgesinin soğuk yüzey sularında yaşıyor.

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