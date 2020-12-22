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Koronavirüs Piyasaları Da Etkiledi: Dolar’ı Yükseltti, Euro’yu Düşürdü

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Koronavirüs’te bulaşıcılığı yüzde 70 daha yüksek yeni varyant, küresel piyasalarda riskten kaçışa yol açtı.
Koronavirüs Piyasaları Da Etkiledi: Dolar’ı Yükseltti, Euro’yu Düşürdü

Geçen hafta Nisan 2018’den bu yana en düşük seviye olan 89.723’e kadar gerileyen Dolar Endeksi, haftanın ilk günü neredeyse yüzde yarım artışla 90.68’e yükseldi. "Güvenli liman" olarak görülen dolar, kriz, belirsizliklik, salgın dönemlerinde güç kazanıyor...

Gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında yükselen dolar, TL karşısında da yükselişe geçti. Sabah 7.7368’i gören dolar, öğleden sonra 7.6817’den işlem görüyor.

Euro da Amerikan parası karşısında değer yitirdi ve 1,222 dolara geriledi.

Altın fiyatları ise uluslararası piyasalarda ons başına 1.896 dolar ile altı haftanın en yüksek seviyesine tırmanırken, ABD ve Alman tahvillerinin faizleri üç ila dört baz puan geriledi.

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