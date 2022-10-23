Kraliyet Postası “barkodlu pul krizi” nedeniyle tepki çekti

Noel’den sonra yeni barkodlu pulları piyasaya sürecek olan Kraliyet Postası, birçok insanın halihazırda cüzdanında ya da evinde yer alan pulları işlevsiz bırakacağı için tepki çekti.

Daily Mail’in haberine göre, bazı uzmanlar, pek çok kişinin plan hakkında henüz bilgisi olmadığını ve İngiliz Kraliyet Postası’nın kullanılmayan pulları yenileriyle takas etme planının çok karmaşık olduğunu iddia ediyor.

Tüketici uzmanı Martyn James, “Tamamen iletişimle ilgili bir şirket olan Kraliyet Postası on yıllardır beri en radikal değişikliği iletmede başarısız oldu.”

“Mevcut pulları değiştirebilmeniz önemli değil. Pek çok insan son teslim tarihine kadar değişiklikleri öğrenemeyecek veya değişim kurallarını mantıksız ve kafa karıştırıcı bulacak” dedi.



Kraliyet Postası, müşterilerin eski pullarını kullanmaları için son tarihi 31 Ocak olarak belirledi. Bundan sonra müşteriler pullarını yenileriyle takas etmek zorunda kalacaklar.

ŞUBAT AYINDA DUYURULDU

Uzmanlar, paradan tasarruf etmek için uzun süredir hanelere her fiyat artışından önce pul kitaplarını satın almalarını tavsiye ediyor. Bitiş tarihinden sonra eski pullarını takas etmek isteyenlerin bir form doldurup pulları ile birlikte İskoçya’daki bir ofise göndermeleri gerekiyor.

İngiliz Kraliyet Postası, ülke çapında bir tanıtım planının bir parçası olarak geçen şubat ayında barkodlu pullara geçiş yaptığını duyurmuştu.

Barkodlar, müşterilerin şirketin uygulaması aracılığıyla mektupları ve paketleri takip etmelerini sağlayacak.

Şirket bunu, 31 milyon haneye broşürlerin dağıtıldığı ve sosyal medyada mesajların yayınlandığı bir farkındalık kampanyasıyla duyuruyor.

Yeni pullar halihazırda satışta, ancak stoklar tükenene kadar barkodsuz versiyonlar satılmaya devam ediyor.