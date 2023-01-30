Kripto Parada Son Durum Ne

Kripto para piyasaları geçtiğimiz haftaki düzeltmenin ardından yeniden yükselişe geçti.

Bitcoin'in kritik eşik olan 23500 doları aşmasıyla birlikte sıradaki hedefin 25 bin olduğu belirtiliyor.

Coingecko'dan yer alan verilere Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.2 yükseldi ve 23 bin 727 dolar seviyesine çıktı.

BTC Ağustos 2022'den beri ilk defa 25 bin doların üzerini gördü. Ethereum'daki yükseliş BTC'den daha fazla oldu.

ETH'nin fiyatı yüzde 2,8 artarak 1640 doları geçti. Ripple ve Dogecoin de yeşile dönen bir grafik çizdi.

XRP'nin fiyatı yüzde 0.8 yükseldi 41,5 cente çıktı.