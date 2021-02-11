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Kripto Paralarda Son Durum Ne?

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Son dönemlerin gözde yatırım araçları kripto paralarda son durum şöyle:
Kripto Paralarda Son Durum Ne?

Son dönemlerin gözde yatırım araçları kripto paralarda son durum şöyle:

Bitcoin : 44.962 $

Ethereum: 1735 $

Ripple: 0.52 $

Cardano: 0.94 $

Litecoin: 182.7 $

ChainLink: 27.43 $

Band: 14.33 $

Dogecoin: 0.073 $

Kusama: 143.6 $

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