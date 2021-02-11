Kripto Paralarda Son Durum Ne?

Son dönemlerin gözde yatırım araçları kripto paralarda son durum şöyle:
Bitcoin : 44.962 $
Ethereum: 1735 $
Ripple: 0.52 $
Cardano: 0.94 $
Litecoin: 182.7 $
ChainLink: 27.43 $
Band: 14.33 $
Dogecoin: 0.073 $
Kusama: 143.6 $
Son dönemlerin gözde yatırım araçları kripto paralarda son durum şöyle:
Bitcoin : 44.962 $
Ethereum: 1735 $
Ripple: 0.52 $
Cardano: 0.94 $
Litecoin: 182.7 $
ChainLink: 27.43 $
Band: 14.33 $
Dogecoin: 0.073 $
Kusama: 143.6 $
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