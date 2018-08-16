KTÖS: Öğretmen kadroları hükümet tarafından kesildi, öğretmen sınavları okullar açıldıktan sonra...

KTÖS açıklama yaptı.. Öğretmen kadrolarının hükümet tarafından kesildiğini açıkladı... Öğretmenlik sınavı okullar açıldıktan sonra yapılacağını belirtti.

İşte o açıklama;

UYARIYORUZ!

Türk Lirası kullanma mecburiyetinde bırakılmamızın getirdiği ekonomik kriz gündemi oluştururken, hayatın devam ettiğini ve 17 Eylül Pazartesi günü okulların açılacağını hatırlatırız.

Hükümet bir an önce hem vatandaşın alım gücünü artıracak önlemler almalı hem de eğitim-öğretim yılına sorunsuz başlamak için alternatifler yaratmalıdır.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, okul ziyaretleri ve bölge toplantılarında öğretmenlerle buluşarak, eğitimin niteliğinin artırılması ile ilgili öneriler taslağını Haziran ayı içerisinde toplumla paylaşmış ve gereken adımların atılması için istişare etmeye devam etmiştir.

Geldiğimiz noktada bürokrasinin yavaş çalıştığını, eğitim üzerinde mali disiplin uygulandığını ve bunun sonucunda okulların açılmasına 1 ay kala eğitim-öğretim yılının sancılı başlayacağını gözlemlemekteyiz.

Bu anlamda Haziran ayı içerisinde paylaştığımız önerileri tekrardan hatırlatmak, Eylül ayında önümüzde sorun olarak duracak olan bazı başlıklara dikkat çekmek ve alternatif üretmek istiyoruz.

Öğretmen kadroları hükümet tarafından kesildi.

Haziran ve Temmuz ayında yapılan nakil görüşmeleri neticesinde 130 öğretmen, 6 müdür ve 1 müdür muavini yer değiştirmiştir. Bu yer değiştirmeler sonucunda 56 münhal kadro ortaya çıkmasına rağmen, hükümetin mali disiplin adı altında eğitime uyguladığı kemer sıkma politikası nedeniyle ilköğretimde toplam 36 münhal açılmıştır. 15 münhal olması gereken özel eğitimde ise 5 münhal açılmıştır. İhtiyaç olan rehber öğretmen, öğretmen yardımcısı ve denetmen münhali için ise “0” sayısı uygun görülmüştür.

KTÖS, eğitimde tasarrufun olamayacağı gerçeğinden hareketle nakiller sonucunda 56 olarak belirlenen münhal sayısı yerine, muhtemel münhal sayısının kadrolar kesilerek 36’ya düşürülmesi nedeniyle okulların öğretmensiz açılacağını, bu nedenle muhtemel münhal yerleri ile ilgili ilköğretimde 36 sayısını ve özel eğitimde 5 sayısını onaylamadığını Eğitim Bakanlığı’na ve KHK’ya bildirmiştir.

Öğretmenlik sınavı okullar açıldıktan sonra yapılıyor.

Kamu Hizmeti Komisyonu sınav tarihini 22-23 Eylül olarak yayınlamıştır. Temmuz ayında belirlenen münhal yerler için sınavın Eylül ayı sonunda yapılacak olması, başlı başına okulların eksik öğretmen ile açılacağının göstergesidir.

Eğitim Bakanlığı önlem almazsa birçok okul Eylül ayında öğretmen eksikliği ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu bağlamda, 17 Eylül günü okullarımız yaklaşık 80 eksik öğretmenle açılacaktır. Eksik öğretmen sayısı ülkeye çalışma izni ile gelen ve okullara yeni kaydolacak çocuk sayısı ile ekonomik kriz nedeniyle özel okullardan devlet okullarına kayıt yaptıracak çocuk sayısına göre de artış gösterecektir.

Kısa vadede çözüm bekleyen diğer sorunlar:

İlköğretimde yeni bir eğitim-öğretim anlayışına ışık tutacak olan öğretmen nakil tüzüğü tamamlanmasına rağmen hayata geçirilmemiştir. Bu konuya çözüm bulunacak olan teknik kurul iptal edilmiştir.

Yeni okul ihtiyacı için somut adımlar atılmamıştır. Acil tamiratı gereken okulların ihalesi gecikmiştir. Özellikle Girne bölgesinde okulların nüfusunun artarak ciddi sıkıntıların yaşanacağı, tamiratların ise eğitim-öğretim dönemi içerisine sarkacağı ve ders kitaplarının basımı ihalesinin de geç sonuçlandığı için kitapların okullara geç ulaşacağı endişesi taşıyoruz. Geçen yıl 83 tane çocuğun benzer sebeplerle okula 2 ay geç başladığını tüm yetkililere hatırlatırız.

Uzun vadede çözüm bekleyen sorunlar:

Haziran ayında “eğitimin niteliğinin artırılması için önerilerimiz” başlığı ile toplumla paylaştığımız önerilerimiz halen güncelliğini korumaktadır. 40 sayfada özetlediğimiz önerilerimizin dikkate alınarak, alternatiflerinin konuşulacağı bir masada tüm taraflarla işbirliği yapmaya hazırız.

Ekonomik krizin faturasını hükümet üstlenmeli, eğitim harcamalarında tasarruftan kaçınılmalıdır.

Ekonomik kriz nedeniyle toplumun tüm kesimleri Türk Lirası kullanmanın siyasi bedelini ödemektedir. Döviz bazında vatandaşın maaşı 10 yıl geriye gitmiştir. Alım gücünü korumak adına eşel-mobil iki ayda bir olmalı ve tüm kesimlerin maaşı istikrarlı para birimine endekslenerek, krizin faturasını hükümet üstlenmelidir.

Hükümet Eylül ayında eğitim için olumlu adım atmayı düşünüyorsa;

Öğretmenlik sınavı 1-2 Eylül tarihlerinde yapılmalıdır.

İlköğretimde münhal sayısı 56, özel eğitimde 15 olmalıdır.

Hükümet eğitimde tasarruf anlayışından vazgeçmelidir.

Rehber öğretmen, öğretmen yardımcısı ve denetmen için münhal açılmalıdır.

Yeni okulların temeli atılmalı, özelikle Girne bölgesini rahatlatacak alternatifler yaratmalıdır.

Öğretmen yer değiştirme tüzüğü “Teknik Kurul” çağrılarak bir an önce Meclis’e gönderilmelidir.

Eğitimin niteliğinin artırılması için ortaya koyduğumuz önerilerin tartışılması için Eğitim Bakanlığı’nda sürekli komiteler oluşturulmalıdır.

Tüm kesimlerin alım gücünü koruyacak reel politikalar hayata geçirilmelidir.

Saygılarımızla.

Burak Maviş

KTÖS Eğitim Sekreteri