Küresel Piyasalar: Hisseler pandeminin etkisiyle geriledi

Koronavirüs endişelerinin Çin'den gelen ekonomik toparlanma sinyallerini gölgede bırakmasıyla birlikte Asya hisse senetleri geri çekildi ve ABD hisse vadelileri dalgalı seyretti.

Japonya, Hong Kong ve Avustralya'da hisse senetleri yüzde 1'den fazla düştü. Piyasaların iki günlük tatilin ardından yeniden açıldığı Çin'de ise düşüş daha sınırlı oldu. S&P 500 Endeks vadelileri kazançlar ve kayıplar arasında dalgalandı. Güney Kore hisseleri maliye bakanının bu yıl için ek bir bütçe ihtimalini ortadan kaldırmasının ardından düştü. ABD Hazine tahvilleri fazla değişmedi ve dolar değer kaybetti.

Yatırımcılar, Koronavirüs vakalarının 10 milyonu aşması ve ABD'de Teksas, Arizona ve Florida gibi eyaletleri etkisi altına alması nedeniyle geçen haftaki riskten kaçış algısının sürmesini sürmesine hazırlanıyor. Veriler Çin'de karların Kasım'dan beri ilk kez aylık artışını kaydettiğini gösterdi.

PGIM Inc. başkanı ve CEO'su David Hunt, Bloomberg TV ile gerçekleştirdiği mülakatta "Toparlanma birçok kişinin beklediğinden daha yavaş ve daha düzensiz olacak. Piyasalar mümkün olduğunu düşündüğümüzden çok daha sert bir V şeklinde toparlanma bekliyor." dedi.

Çin Merkez Bankası (PBOC) likiditenin reel ekonomiye ulaştığını güvence altına almak için yeni parasal araçlar uygulayacağını söyledi. PBOC küçük şirketlere verilen genel krediler ve imalat kredilerin oranının artırılacağını, ayrıca borçlandırma faizlerinin düşmeye devam edeceğini belirtti. Banka, yuanın değerini sabit tutacağını ifade etti.

Bu hafta piyasalarda izlenecek gelişmelerin bazıları şu şekilde:

-New York Fed Başkanı John Williams, Salı günü Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir münazarayı yönetecek.

-Fed Başkanı Jerome Powell ve AB Hazine Bakanı Steven Mnuchin Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi öncesinde konuşacak.

-ABD'de Perşembe günü açıklanacak Haziran ayı istihdam raporunda, işsizliğin gerçek ölçeğini yansıtmamasına neden olan Mayıs'tan gelen veri toplama sorunlarının sürebileceği belirtiliyor.

-ABD'de Cuma günü Bağımsızlık Günü tatili. Piyasalar ve resmi daireler kapalı olacak.

HİSSE SENETLERİ

S&P 500 Endeks vadelileri Tokyo saatiyle 13:00'te yüzde 0.1 düştü. Dayanak endeks Cuma günü yüzde 2.4 düştü.

Japonya'da Topix Endeksi yüzde 1.7 geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.5 azaldı.

Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.7 düştü.

Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 1.6 çekildi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 2 geriledi.

DÖVİZ

Yen yüzde 0.1 artıda dolar karşısında 107.14 seviyesinden işlem gördü.

Offshore yuan yüzde 0.1 yükselerek 7.0765'ten işlem gördü.

Euro/Dolar paritesi yüzde 0.2 artıda 1.1240'tan alıcı buldu.

TAHVİLLER

ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi yüzde 0.64'te kaldı.

Avustralya 10 yıllıklarının faizi yüzde 0.87'de sabit kaldı.

EMTİA