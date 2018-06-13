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Kuzey Kıbrıs seçimlerinde bu da oldu.. Seçim ofisine büyülü yumurta attılar

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Kuzey Kıbrıs seçimlerinde bu da oldu.. Seçim ofisine büyülü yumurta attılar
Kuzey Kıbrıs seçimlerinde bu da oldu.. Seçim ofisine büyülü yumurta attılar

24 Haziran tarihinde yapılacak yerel seçimlere doğru bazı beldelerde ilginç şeyler olamaya başladı.

Girne'de Bağımsız Belediye Başkan adayı Akın Akı'nın seçim ofisine bilinmeyen kişi veya kişilerce üzerine arapça harflerle büyü olduğu düşünülen yumurtalar atıldı.

Akın Akı yaşananları sosyal medya hesabından kınadı.

Akı: "Birilerinin kuyruğuna fena basdım anlaşılan... Beni yumurta ve büyü ile değil mermi atsanız yıldıramazsınız... Sizin gibi dansöz olacağıma doğrum için ölmeyi tercih ederim..." dedi.

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