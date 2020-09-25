  • BIST 1.131
  • Altın 455,349
  • Dolar 7,5752
  • Euro 8,8210
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1866 test yapıldı, 7 pozitif vakaya rastlandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu: Yapılan Tam Bir Fiyaskodur!

» »
Futbola 4. Dilim bugün ödeniyor, spor federasyonlarına 3. Dilim haftaya ODENECEK! ( Tam tarih yok)
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu: Yapılan Tam Bir Fiyaskodur!

4. Dilim nerde?

BTM hakem ücretleri ödeniyor, spor federasyonlarına da ödenecek! ( Ne zaman belli değil)

Bu ayrımdangerçekten bıktık. Ayırım yok diye defalarca söz veren sizsiniz.

Böyleyönetim olmaz, YONETEMIYORSUNUZ!

Tenis Federasyonu 2020 yılındaki tüm yapması gereken organizasyonları eksiksiz yaptı.

Bu organizasyonlara sporcu katilimi ve seyirci katilimi arşivlerde var. Saha bakımları için iki personel çalıştırıyoruz. Maaşlarını da mevcut federasyon bütçesinden karşılıyoruz. Personelimiz maalesef devletten ödenmiyor. Her federasyonun olduğu gibi bizim de büyük sıkıntılarımız var. Biz kimseden kendimizi ayırmıyoruz, ayrıcalık da istemiyoruz. O yüzden sizler de ayırım yapamazsınız. Ya eşit olacaksınız ya da bu işi yapmayacaksınız.

Konu sağlık diye ses çıkarmadık, ama konu popülizm e döndü.

BIKTIK!!!!! SOĞUTTUNUZ!!!!

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Avcılar Birliği 40. Yıl sporting yarışması yoğun katılımla gerçekleşti31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:00
  • İskele'de sporting yarışması düzenleniyor25 Ağustos 2020 Salı 08:47
  • İskele Triatlonu keyifli görüntülere ev sahipliği yaptı24 Ağustos 2020 Pazartesi 14:01
  • 2 Kıta, 1 Yarış, Zorlu Mücadele... Yakın Doğu Üniversitesi Yüzücüsü Doğukan Ulaç Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 5. Kez Şampiyonluğa Kulaç Atacak...22 Ağustos 2020 Cumartesi 16:10
  • Fenerbahçe, YouTube'da taraftara özel ücretli abonelik başlattı13 Ağustos 2020 Perşembe 18:30
  • beIN Sports, "Kadınlar futbolda olmamalı" diyen spiker Melih Şendil'le yollarını ayırdı12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:59
  • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atıcılık Federasyonu - Trap Girne Kupası Sonuçlandı11 Ağustos 2020 Salı 14:02
  • Plaj Tenis Turnuvası Tamamlandı11 Ağustos 2020 Salı 13:58
  • İskele Kriteryum Yarışı Döveç Group Sponsorluğunda Gerçekleştirildi11 Ağustos 2020 Salı 13:53
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor11 Ağustos 2020 Salı 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti