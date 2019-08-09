Kuzey Kıbrıs’ta Süper Ligde 3 Üniversite

YKS, Yüksek Öğrenim Kurulları Sınavı tercihleri açıklandı. Kuzey Kıbrıs’ı 2019 yılında Türkiye’den YKS aracılığı ile 8039 öğrenci tercih etti ve Üniversitelerimizin ilgili bölümlerine yerleşme hakkı kazandı.

Bir önceki yılla hemen hemen aynı.

Kuzey Kıbrıs’ı tercih eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin 3 Üniversite’de yoğunlaştıkları görüldü.

YDÜ, LAÜ ve DAÜ en çok tercih edilen 3 Üniversitemiz oldu. Bu Üniversitelerimiz KKTC yükseköğreniminin Süper ligini oluşturuyor.

Öğrenci sayıları, kampüsleri, öğrencilere sundukları sosyal ve kültürel ortamlar yanında akademik yayınları ile öğrenci tercihlerinde de ilgiyi üzerlerine çekmeyi başarmış durumdalar.

YKS ile 2019 yılında YDÜ 1817, LAÜ 1621 ve DAÜ 1297 öğrenciyi kabul etti. Ek yerleştirmeler ve 3. ülkelerden gelecek öğrenciler ile bu sayılar daha da artacak.

YDÜ’nün başında Doç. Dr. İrfan Günsel bulunuyor. Suat hocanın kurduğu Üniversite’yi genç nesle teslim etmesi ile Üniversite akademik yayınlardan tutun da sosyal, kültürel ortamlarına kadar gözle görülür bir yenilenme ve tercih nedeni olmuş durumda. Özel girişimciliğin kitabı olacak kadar da bu küçücük ada parçasında neler başarılabileceğinin önemli bir örneği.

DAÜ ve LAÜ ise Kıbrıslı Türklerin gururu durumunda ikisi de Devlet Üniversitesi, ikisine de her yıl öğrenci tercihleri hızla artıyor.

DAÜ’de Prof. Necdet Osam ile yakalanan ekonomik toparlanma, özellikle son yıllarda uluslararası yayınların artması ve DAÜ’nün dünyadaki en genç Üniversiteler sıralamasında ilk 150’ye girmesi dikkatleri üzerine çekti ve bu da 2019 yılında %12’yi bulan öğrenci tercihlerindeki artış olarak kendisini gösterdi.

LAÜ’de ise Prof. Mehmet Ali Yükselen’in Rektör olmasından sonra Üniversite çok önemli boyutlarda hızlıca hem akademik kadrosunu hem de öğrenci sayısını artırdı. LAÜ’de M.Ö (Mehmet Ali’den Önce) ve M.S (Mehmet Ali’den Sonra) şeklinde süreci ayırmakta büyük fayda var. Mehmet Ali Yükselen ile LAÜ Süper Lige hızla tırmanmış ve bu da öğrenci sayılarındaki artış ile kendini göstermiş durumda. Lefke kentinin ise bu süreçte çehresi değişmiş tam bir Üniversite kenti olma yolunda hızla ilerliyor.

Süper Ligin bir altında 1. Lig diyebileceğimiz bir alt ligde ise UKÜ, GAÜ ve Girne Üniversitesi bulunuyor. Özellikle Girne Üniversitesi’ne yapılan tercihlerdeki önemli derecedeki artış dikkat çekici.

UKÜ 820, GAÜ 806, genç bir Üniversite olan Girne Üniversitesi’ne ise dikkat çekici bir şekilde 562 öğrenci yerleşmeye hak kazanmış.

2. lig diyeceğimiz ligde ise genç Üniversitelerimiz bulunuyor. Ada Kent 135, Final Üniversitesi 292, Sosyal Bilimler Üniversitesi 285, İlim Üniversitesi 275 öğrenci kabul etmiş 2019 yılı için.

Genç Üniversitelerimiz de gelecek için önemli çalışmalar ve planlamalar içerisinde. Kısa sürede alt yapı, akademik kadro ve yeni bölümler açarak üst liglere tırmanmalarını ümit ediyoruz.

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Bazen sayılar tek başına bir anlam ifade etmez

Kuzey Kıbrıs’ta Üniversitelerde yüz bin civarında öğrenci bulunuyor.

Beş binin üzerinde akademisyen ve on binin üzerinde idari hizmetli bulunuyor. Üniversitelerimizdeki Akademisyenlerin yarısı -ki birçoğu akademik unvanını dünyanın sayılı üniversitelerinde aldılar- KKTC vatandaşı. Yukarıda yazdığımız tüm rakamlar yükseköğrenim alanının ekonomik olarak sürdürülebilir olması ile ilgili küçücük bir kısmı…

Tabi burada çevremizde ne olduğu ekonomik ve sosyal şartlar da çok önemli. Üniversitelerin verdiği burslara ve Türkiye’de açılan Vakıf Üniversitelerine de dikkatle bakmak gerek.

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Şimdi kaliteyi artırma zamanı

Dünyada binlerce Üniversite var.

Ve bu alanda rekabet de hızla artmakta.

Bununla başa çıkmak için çevresel, kültürel, siyasal olarak herkese her kesime düşen görevler de var.

Üniversiteleri sektör olarak değerlendirmek işin doğasına aykırı ve bu nokta üzerinden bir başarı yakalanması da pek mümkün değil.

Başarıyı artırmanın yolu ise kaliteyi artırmaktan geçiyor.

Daha kaliteli eğitim, daha nitelikli akademik kadro, daha çok yayın ile Üniversitelerimiz dünyadaki yerini daha da sağlamlaştıracak ve acımasız rekabet ortamından etkilenmeden sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bir yapıya kavuşacaktır.