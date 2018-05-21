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Lapta Bağımsız Belediye Başkan adayı Aktuğ: "Halk meclisleri oluşturup ortak kararlar alacağız"

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Lapta Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, kendisinin göreve gelmesinin ardından Lapta'da ve bölgeyi de kapsayacak şekilde halk meclislerinin kurulacağını halkın içine sinen projelerin ortak çalışma ile hayata geçeceğini söyledi.
Lapta Bağımsız Belediye Başkan adayı Aktuğ: "Halk meclisleri oluşturup ortak kararlar alacağız"

Lapta Bağımsız Belediye Başkan adayı Mustafa Aktuğ, Ulaş Barış'ın hazırladığı “Seçim Özel” programına konuk oldu.

Aktuğ, geçtiğimiz haftalarda Lapta Belediyesi idaresinden bilgi edinme yasası kapsamında mali durum ile ilgili bilgi talep edildiğini fakat gerekli dökümanların hala ellerine ulaşmadığını söyledi.

Aktuğ: “Vergi yatırımları var, sigorta, ihtiyat sandığı var... tahminimiz 10 milyon civarında olduğudur. Daha önce açılan bir de dava vardı o da 2 milyon civarındaydı. 2014-15 yıllarında işinden atılan 31 arkadaşımız vardır. Onların kıdem tazminatları da ödenmedi. Görünen o ki mali yapıda kötü bir durum vardır...” dedi.

“LAPTA BELEDİYESİ'NİN GELİRLERİ YÜKSEKTİR, SIKINTI HARCAMA NOKTASINDADIR...”

Mustafa Aktuğ, Lapta Belediyesi'nin gelirleri yüksek bir belediye olduğunu fakat harcamaların nerelere yapıldığına bakılması gerektiğini belirtti.

Aktuğ: “Aylık devlet katkısı 1 milyondur fakat onun da yarısı kesiliyor. Bu tabloyu net olarak idare bize açıklayabilir. Her programda çıkıp borç olmadığı söyleniyor ama doğru değildir...” dedi.

“ÇALIŞAN SAYISI BELEDİYEYE YÜK DEĞİLDİR...”

Çalışan sayısın Lapta Belediyesi'ne yük olmadığına da değinen Aktuğ, “171 çalışan vardır. Zaten 2018 yılı bütçesi de denk bir bütçedir. Yıllık bütçenin yarısı bu tip harcamalar giderken diğer yarısının nereye harcandığı asıl konudur. Neredeyse bir aylık devlet katkısı faiz olarak ödeniyor. Doğru yatırım ve harcama yapılmıyor. Ne kadar borçlanma yapıldı bilinmiyor...” dedi.

“EN BÜYÜK SORUN TEK ADAMLIKTIR...”

Aktuğ, Lapta halkının bugün en büyük sorunun tek adamlık olduğuna da değinerek “Projeler üretiliyor ama halk ile bütünleştirilemiyor. Halkın katılımı sağlanamıyor. Olmazsa olmazımız halk konseyleridir. Halk ile ortak alınan kararlar uygulamaya geçecek. Ona göre projelerimizi yapacağız. Neye ihtiyacımız olduğunu halka soralım. Ona göre de projeler üretelim” dedi.

“BAĞIMSIZIM AMA PARTİLERDEN DESTEK ALIYORUM”

Mustafa Aktuğ kendisinin seçime bağımsız girdiğini fakat DP ve TDP'den açık destek aldığını CTP, HP ve YDP'nin ise aday çıkarmayarak kendisini desteklediğini söyleyerek, “Logomuzda da belirttik, her renge eşit bir prensibimiz vardır. Hepsi ile de bire bir çalışıyoruz” dedi.

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