LAÜ’de “Arabistan Geceleri”düzenlendi

LAÜ Plaza Alanı’nda düzenlenen etkinliğe LAÜ Öğrenci Dekanlığı ve Dış İlişkiler Müdürlüğü çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte 8 ülke bir araya geldi

LAÜ’deilki düzenlenen etkinlikte, Morocco, Ürdün, Filistin, Lübnan, Suriye, Tunus, Cezayir ve Suudi Arabistan olmak üzere 8 ülke öğrencileri kampüs içerisinekurulan standlardakendi kültürlerini tanıttı.

Arap kahvesi ve morocco çayı beğenildi

8 farklı ülkenin birbirinden farklı kültürel lezzetlerinin sunulduğu etkinlikte ülkelere ait kostümler ile geçişler, yöresel müzikler eşliğinde dans gösterileri gerçekleştiren öğrenciler,etkinlik çerçevesinde ülkelerini tanıtan kısa video gösterimi de yaptılar.

LAÜ’de eğitim alan öğrencileryöresel yiyecek, içecek ve tatlı ikramlarının sunulduğu8 ülkenin standını ziyaret ederek, sunulan ikramların tadına baktılar. Festival havasında geçen etkinlikte, özellikle Arap kültürüne ait arap kahvesi ve Fas’a özelmoroccan çayı öğrencilerin beğenisini kazandı.