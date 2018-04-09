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LAÜ’nün Diş Protez Laboratuvarında öğrencilere her türlü imkan sunuluyor

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi İlkay Diren Diş Protez Teknikerliği Bölümüve bölüm bünyesindeki tam donanımlı laboratuvarlarhakkında bilgiler verdi.
LAÜ’nün Diş Protez Laboratuvarında öğrencilere her türlü imkan sunuluyor

Diş Protez Bölümü’nün öğrenciler tarafından tercih edilebilecek bir bölüm olduğunu söyleyen Diren, bölümde kaybedilmiş dişlerin ve fonksiyonlarının yeniden oluşturulmasını sağlamak amacıyla; diş hekimi tarafından planlanan tedavi şekline göre çene bölgesine uygulanan hareketli ve sabit diş ve çene protezlerinin laboratuvar çalışmalarını yapan veya yapılmasını sağlayan diş protez teknikerleri yetiştirdiklerini dile getirdi.

Diren“35 yıllık meslek hayatımda hayal ettiğim bir laboratuvar”
“Bu bölüm öğrencilerin hayata atılmaları, hızlı bir şekilde meslek öğrenmeleri ve ayakları üzerinde durabilmelerini sağlayacak bir meslektir”diyen Diren,LAÜ’de öğrencilere sarf malzemelerin temin edilerek pratik yapma imkanının sunulduğunu ve iki yıllık bir eğitim sonunda meslek sahibiolduklarını belirtti.
Teorik bilgilerin yanında, uygulama alanındaki çalışmalarında önemli olduğunu söyleyen Diren, “35 yıllık meslek hayatımda hayal ettiğim birlaboratuvardayım, öğrencilere bu bilgileri aktarırken teknolojik donanımla ve imkanlarla çalışıp öğrencilerin yetişmesini sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

Diren “Diş Protez Laboratuvarında her öğrenciye ait uygulama masası var”
Ağızla ilgili yapılan tüm uygulamaların diş protez laboratuvarında yaptıklarını  belirten Diren, tam donanımlı diş protez laboratuvarında sabit ve hareketli protezler yaptıklarını,sabit protezlerden implant üstü ve porselen diş çalışmalarının olduğunu,hareketli protezlerde ise Total ve Parsiel protezler gibi her dalda çalışmalar yaptıklarını vurguladı. Diren, “En önemlisi bu laboratuvarda her öğrencimizin kendine ait bir masası, masasında ışıklı, vakumlu, elektirikli mumu ve model yapma imkanı olan mikromotoru bulunmaktadır” dedi.Diren, ayrıca teorik dersleri anlatırken ve pratik uygulama yaptırırkendijital görüntülü bir sistemininde mevcut olduğunu, öğrencilerin özellikle uygulama derslerini öğrenmede sistemin kolaylık sağladığını belirtti. Diren, diş protez laboratuvarında fantomların üzerinde öğrencilerin birebir hasta ağzını, hasta ağzındaki çenenin ve dişlerin durumunu görerek, genellikle fantom modeller üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

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