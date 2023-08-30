Lefke'de yangın çıktı

Lefke’de yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımlar iki dönüm arazinin yanmasına neden oldu

Lefke’de Mehmet Behaettin Sokak üzerinde meydana gelen yangında iki dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile dört meyve ağacı, bir adet cemile çiçeği, dört adet zeytin ağacı ve bir adet çam ağacı yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 13.50 sıralarında, Mehmet Behaettin Sokak üzerinde bulunan yüksek gerilim hattının kopması sonucu yere düşen kıvılcımların kuru otların tutuşturması sonucu yangın meydana geldiği belirtildi.

Yangının itfaiye ekipleri tarafından söndürüldüğünü açıklayan polis, çıkan yangın sonucu iki dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar ile on adet ağacın yandığını bildirdi.