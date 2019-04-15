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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), online ödeme sitesinin İngilizce versiyonunu hizmete sundu

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), online ödeme sitesinin İngilizce versiyonunu hizmete sundu.
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), online ödeme sitesinin İngilizce versiyonunu hizmete sundu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), online ödeme sitesinin İngilizce versiyonunu hizmete sundu.

LTB’den verilen bilgiye göre, www.ltbonline.org sitesi su faturaları, dönemsel su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezalarının online ödeme imkanı sunuyor.

LTB’ye ait faturalar LTB binası önünde bulunan ödeme noktası, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Koop Bank, Yakın Doğu Bank ve Ziraat Bankası şubelerinden ödenebiliyor.

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