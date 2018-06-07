Lefkoşa'da Harmancı'ya sevgi seli

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, görevi devraldığında çalışma motivasyonunu kaybetmiş personel ve gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda itibarını kaybetmiş bir belediye ile karşı karşıya geldiklerini vurguladı ve " LTB’nin onurunu kurtardık, gururunu yaşatacağız" dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, görevi devraldığında çalışma motivasyonunu kaybetmiş personel ve gerek ülke içinde, gerekse uluslararası alanda itibarını kaybetmiş bir belediye ile karşı karşıya geldiklerini vurguladı.

LTB’nin onurunu kurtardık, gururunu yaşatacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, 4 yıl önce hem içte, hem uluslararası alanda, şaibeli ihaleler, yolsuzluk iddiaları ve ödenmeyen borçlar nedeniyle, ne Avrupa Birliği’nden hibe, ne de esnaftan mal ve hizmet alabilecek durumda olan LTB’nin bugün, onurunu geri kazandığını, borçlarını ödeyerek hizmet ve yatırım yapabilen bir belediye olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Harmancı bu sabah sırasıyla Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Atleks Sanverler Ortaokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ve Yenicami Okul Öncesi Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek okul yöneticileri ve eğitmenlerle bir araya geldi. Harmancı bu sabahki toplantılarında 4 yıllık sürede Lefkoşa’ya sahip çıkmak adına yapılan işler ve şehrin geleceğine yönelik projelerle ilgili bilgi verdi.

2011-2013 döneminde kurulu düzenin röntgeni çekildi

2011-2013 yılları arasında Başkent’in sadece çöp sorunuyla boğuşmak zorunda bırakılmadığını anımsatan Harmancı, kişiye göre yapılan istihdamlar, kötü yönetim ve yolsuzlukların yaşandığı bu dönemde, aslında kurulu düzenin röntgeninin çekildiğini vurguladı.

Kötü günleri geride bıraktıklarını da ifade eden LTB Başkanı Mehmet Harmancı, “Bizim için önemli olan ekonomik istikrarı sağlayabilmekti, çünkü bu olmadan belediyenin düze çıkma şansı yoktu” diye konuştu.

“Var olan borcun yüzde 75’i bizden önce yaratıldı”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bazı çevrelerin ‘Harmancı belediyenin borcunu artırdı” dediklerini; basına dosyalar dağıtarak, ortaya eski Belça arazisinin peşkeş çekildiği yönünde asılsız iddialar attığına işaret etti.

Harmancı, bir kez daha göreve geldiklerinde belediyenin bankalara olan 30 milyon borcun son taksitinin 4 Temmuz’da ödeneceğini, 7,7 milyon TL’lik müteahhit ve esnaf borcu yanında Belediyeler Birliği ve uluslararası üyeliklere olan aidatların tümünün ödendiğini anlattı. Harmancı, sözü edilen borcun, kendilerinden önce yaratılan, çalışanın yatırılmayan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı yatırımları ve faizlerinden kaynaklandığını, kendilerinin de söz konusu yatırımları 2016’dan itibaren güncel olarak yapmaya başladıklarını ifade ederek, “sözü edilen borcun yüzde 75’i bizden önceki yatırım yapılmayan dönemde yaratıldı” diye konuştu.

“Kendilerinin peşkeş çektiğini kurtaran kişiye saldırıyorlar”

Belça arazisiyle ilgili iddiaları da yanıtlayan Mehmet Harmancı, söz konusu arazinin aslında uluslararası bir firmaya ait olduğunun altını çizerek, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yasa uyarınca o arazinin tapusunun asla birine verilmemesi gerekiyordu. Ancak dönemin Belediye Başkanı ve hükümeti anlaşarak arazi belediyeye verildi. Söz konusu belediye başkanı ise arazinin yüzde 79’unu bir iş insanına verdi. Biz göreve geldiğimizde inşaatı bulduk o dönemde Kat İrtifak Yasası çıkınca arazinin bize ait olan yüzde 21inin, ayrıca 1.000 metre karenin koçanlarını aldık. Şimdi, ‘Harmancı koçan devretti’ diyorlar. Şu anda o binayla ilgili dünya kadar ara emri var ama bizim kurtardığımız kısmı hariç. Özet olarak aslında kendilerinin peşkeş çektiğini kurtaran kişiye saldırıyorlar”.

“Şehrin her kuruşuna sahip çıktık”

Harmancı, bugüne kadar belediyenin kaynaklarını doğru kullanarak yapılan yatırım ve hizmetlerle devam eden ve ileriye dönük örnekler verdiği konuşmasına öz kaynak yatırımlarının “0” TL’den 10 milyon TL’ye, öz kaynak gelirlerinin ise 34 milyon TL’den 68 milyon TL’ye çıkarıldığını vurguladı ve “Göreve geldiğimizde aylık 2 TL’ye peşkeş çekilen belediye mülkleriyle karşılaştık. Bu mülkleri ellerinde tutan kişiler, belediyenin kendilerine kiraladığı mülkü dönüp, 1.500 TL gibi fiyatlarla kiralayıp Lefkoşalıların malı üzerinden rant elde ediyorlardı. Biz, bu kiraları artırdık. Sizlerin, Lefkoşalıların, şehrin her kuruşuna sahip çıktık.” dedi.