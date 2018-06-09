Lefkoşalılar Lefkoşalı Başkanı bağrına bastı... Harmancı %50'yi devirdi gidiyor...

Lefkoşa’da Arasta ve Bandabuliya’da Lefkoşalılarla buluşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sevgiyle karşılandı

“Hep birlikte başaracağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancı, TDP, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu’ndan belediye meclis üyesi adayları bugün Lefkoşalılarla Arasta’da buluştu. Girne Kapısı-Sarayönü güzergâhını takip ederek, Arasta ve Bandabuliya’yı dolaştı. Çarşı gezisi sırasında Lefkoşalıların sıcak sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Harmancı ve ekibi, büyük-küçük herkesle sohbet ederek hatırlarını ve belediyeden beklentilerini sordu.

Gezisi sırasında Lefkoşalılardan aldığı tepkiyi ‘içten ve sıcak’ şekilde karşılanan Harmancı, ‘şehrimizi karanlık günlerden beraber çıkardık. Şimdi daha da güçlü el ele vererek, daha da aydınlık ve çağdaş Lefkoşa’ya ilerleme zamanı. Bunu beraber başaracağımıza inanıyorum’ diye konuştu.