“Lefkoşa’nın geleceğini de bayram havasında yaşayacağız”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancıve Lefkoşa ekibi, Bayramın birinci ve ikinci gün Lefkoşa’nın Yediler Bölgesi ve Göçmenköy ziyaretlerinin ardından, bayramın son gününü de Lefkoşalılarla bayramlaşmaya ayırdı.

Bu kez bayramlaşma sırası Hamitköy’deydi. Sokaklar, evler gezildi, büyük-küçük herkesin bayramı kutlandı.

Harmancı ve Lefkoşa Ekibi’nin bayram sürprizi ile karşılaşan Hamitköylüler, Başkan ve ekibine kapılarını sevgiyle açtılar.

“Harmancı ile Başkent’in bir parçası olduğumuzu hissettik” diyen Hamitköylülere Harmancı, “Lefkoşa’mız büyük ve güzel bir aile. Bugüne kadarki tüm başarılarımızı hep beraber gerçekleşirdik. Bir bayramı geride bırakıyoruz ama inanıyorum ki Lefkoşa’nın geleceğini de bir bayram havasında yaşayacağız” diye konuştu.