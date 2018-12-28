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Leonardo DiCaprio evini sattı 4.6 milyon TL kâr etti

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Titanic filmiyle hafızalarımıza kazınan Leonardo DiCaprio, 1999 yılında aldığı evini 1.749.000 dolara sattı, 692 bin sterlin kâr etti.
Leonardo DiCaprio evini sattı 4.6 milyon TL kâr etti

Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, 1997 yılında başrolde oynadığı ve hafızalara kazınan Titanic filminden iki yıl sonra Los Angeles’ta 1931 yılında yapılan bir ev satın aldı.

 

Los Angeles’ın gözde semtlerinden Silver’da yer alan İspanyol stili ev, 3 bin 600 metrekare ve asansörlü. Fransız kapılar, kemerli girişlerin olduğu evde dört yatak odası, dört banyo bulunuyor.

Evin dışı ise daha da etkileyici. 6 bin 484 metrekare büyüklüğünde bir yüzme havuzu ve çeşme var.

Giriş ise alabildiğince yeşilliklerle kaplı. Bahçede yüksek ağaçların olması ise eve göz atmak isteyenlere engel oluyor. Rustik ve hava yaratan evin neredeyse her katında da balkon bulunuyor.

DiCaprio, yaklaşık 20 yıl önce 1999 yılında 608 bin sterline satın aldığı bu evi geçtiğimiz günlerde 1.749.000 dolara sattı.

Bu satıştan ise tam olarak 692 bin sterlin kâr etti. Bu da yaklaşık olarak 4.6 milyon TL yapıyor…

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