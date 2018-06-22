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LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adalıer de imzaladı

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Kuir Kıbrıs Derneği, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediye Başkanı adayı Erol Adalıer’in de LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzaladığını açıkladı.
LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü adalıer de imzaladı

BUGÜNE DEK 8 ADAY İMZALADI

Dernekten yapılan yazılı açıklamada,  Kuir Kıbrıs Derneği tarafından, yaklaşan yerel seçimler öncesinde yerel yönetimlerin LGBTİ+ (lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseks) haklarını hayata geçirmedeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere hazırlanan protokol metninin, 24 Mayıs’ta belediye başkan adaylarının imzasına açıldığı hatırlatılarak, protokolü  imzalayan Belediye Başkan adaylarının sayısının  Erol Adalıer ile birlikte 8’e ulaştığı kaydedildi.

İMZA İÇİN BUGÜN SON GÜN

Açıklamada, insan haklarından taraf olan ve cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliliğine saygı duyan tüm belediye başkan adayları,  protokolü imzalamaya ve bunu kamuoyu ile paylaşmaya davet edilirken,  adayların ‘LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü’nü imzalaması için bugünün son gün olduğu hatırlatıldı.

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