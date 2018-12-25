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Libya Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı

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Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Uyum Hükümeti'ne bağlı Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı düzenlendi.
Libya Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı

Libya'nın başkenti Trablus'taki Ulusal Uyum Hükümeti'ne bağlı Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırganların önce bakanlık dışında bir araca yerleştirdikleri patlayıcıyı infilak ettirdikleri, daha sonra binaya girdikleri bildiriliyor.

İki intihar saldırganın yanı sıra en az 3 sivil de öldü, 7 kişi de yaralandı.

Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.

Reuters haber ajansına konuşan bir güvenlik yetkilisi ise saldırıdan IŞİD'i sorumlu tuttu.

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