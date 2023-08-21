  • BIST 7496.65
  • Altın 1649.818
  • Dolar 27.1571
  • Euro 29.5838
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYaz aylarında varisten korunmak için 10 öneri

Libya Merkez Bankası yaklaşık 10 yıllık aradan sonra birleşme kararı aldı

» »
Libya'da yaşanan siyasi ve askeri krizden dolayı 2014 yılından bu yana Merkez Bankası biri Trablus'ta diğeri ülkenin doğusundaki Bingazi'de olmak üzere ikiye bölünmüş durumdaydı
Libya Merkez Bankası yaklaşık 10 yıllık aradan sonra birleşme kararı aldı

Libya Merkez Bankası, ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle 2014’de ikiye ayrılan yapısını tekrar tek bir çatı altında birleştirdi.

Libya Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Trablus'ta, Merkez Bankası Başkanı (Trablus'taki) es-Sıddık Ömer el-Kebir, Başkan Yardımcısı Meri Miftah ve bankanın Trablus ve Bingazi'deki danışmanlarının katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Trablus (batı) ve Bingazi (doğ

Libya Başkanlık Konseyi, Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve Başbakan Abdulhamid ed-Dibeybe sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla Merkez Bankasının birleşme kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkanlık Konseyi, açıklamasında, Merkez Bankasının yıllarca süren bölünmenin ardından yeniden tek bir çatı altında birleşmesi için yürütülen çalışmalar memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, Merkez Bankası yönetimine, parçalanmanın izlerini silmek için çalışma ve diğer devlet kurumlarına da "birleşme" konusunda örnek olma çağrısı yapıldı.

Bankanın birleşmesini tebrik eden Akile Salih de açıklamasında, ülkedeki tüm kurumları, Merkez Bankasını örnek alarak bölünmeyi sonlandırmaya çağırdı.

Dibeybe ise, "birleşme kararının, bu önemli iktisadi kurumun performansının artırılmasında önemli bir dönüm noktası olacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Libya'daki taraflar arasında yaşanan ve ülkeyi doğu ve batı olmak üzere iki ayrı yönetime bölen parçalanmışlık hali iktisadi kurumlar üzerinde de etkili oluyordu. Bu kurumların başında Libya Merkez Bankası geliyordu.

Libya'da yaşanan siyasi ve askeri krizden dolayı 2014 yılından bu yana Merkez Bankası biri Trablus'ta diğeri ülkenin doğusundaki Bingazi'de olmak üzere ikiye bölünmüş durumdaydı.

u) kentlerinde iki ayrı yapı olarak faaliyet gösteren bankanın birleştirilmesine karar verildi.

Açıklamaya göre, toplantıyla, Libyalı tarafların birleşmeyi destekleyen çalışmaları taçlandırılmış oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrikalı liderlerden Rusya ve Ukrayna’ya barış planı önerisi19 Haziran 2023 Pazartesi 16:48
  • Sudan'da taraflar arasında 3 günlük ateşkes18 Haziran 2023 Pazar 19:39
  • Tanzanya’daki Marburg virüsü salgını sona erdi04 Haziran 2023 Pazar 17:49
  • Mısır’da kum fırtınası kabusu: Ülke, Mumya filmi setine döndü03 Haziran 2023 Cumartesi 20:38
  • Mısır’da kum fırtınası can aldı03 Haziran 2023 Cumartesi 15:19
  • DSÖ: Sudan'daki çatışmalarda 1,6 milyondan fazla kişi yerinden edildi03 Haziran 2023 Cumartesi 09:39
  • Sudan’daki ateşkes 5 gün daha uzatıldı30 Mayıs 2023 Salı 10:56
  • Sudan'da ateşkesin bitmesine saatler kala çatışmalar şiddetlendi29 Mayıs 2023 Pazartesi 19:34
  • Sudan’da ateşkes ve yaptırım tehdidine rağmen taraflar çatıştı28 Mayıs 2023 Pazar 10:54
  • Sudan’da bir haftalık ateşkes kararı23 Mayıs 2023 Salı 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti