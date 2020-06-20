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Libya, Mısır’ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

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Libya, Mısır’ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti
Libya, Mısır’ın Arap Birliğine yaptığı Libya konulu toplantı çağrısını reddetti

Özel “Libya El-Ehrar” televizyonunun, bakanlıktaki bir kaynaktan aktardığı habere göre, Trablus yönetimi, Kahire’nin Arap Birliğinde dışişleri bakanları düzeyinde Libya konulu olağanüstü toplantı yapılması çağrısını reddetti.

Buna göre, bakanlığın, bu türden bir toplantının “genel teamüllere aykırı olduğunu” belirttiği ve “Kahire yönetimi, yapılacağı iddia edilen toplantı hakkında Ulusal Mutabakat Hükümeti ile istişare etmemiştir.” açıklamasında bulunduğu kaydedildi.

Bakanlığın ayrıca, “Libya, kuralların ve hazırlık icraatlarının gözetilmediği durumlarda, herhangi bir toplantıdan çıkacak belgeye karşı koyma hakkını saklı tutar.” vurgusu yaptığına işaret edildi.

Arap Birliği Genel Sekreterliği, bugün Mısır’dan, Libya’daki gelişmeleri müzakere etmek için olağanüstü toplantı çağrısı talebi almıştı.

Libya hükümetinden ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Arap Birliği de toplantı konusundaki kararını henüz duyurmadı.

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