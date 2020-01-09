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Libya’da darbeci Hafter ateşkesi reddetti

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Libya’da darbeci Hafter ateşkesi reddetti
Libya’da darbeci Hafter ateşkesi reddetti

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek “askeri operasyonlara” devam edeceğini açıkladı.

Darbeci General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın 12 Ocak’ta başlamak üzere yaptığı ateşkes çağrısıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Hafter, ateşkes çağrılarını reddederek “askeri operasyonlara” devam edeceğini açıkladı.

Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi, Devlet Yüksek Konseyi ve Trablus’taki meclis ise gece saatlerinde yayınladıkları açıklamalarla, “ateşkes çağrısını ve diplomatik çözüm arayışlarını memnuniyetle karşıladıklarını” duyurmuşlardı.

Ateşkes davetinin ardından Hafter’e bağlı milisler, Trablus’un dünyaya açılan tek sivil havalimanı Mitiga çevresindeki mahalleleri top atışına tutmuştu.

Başkentte gece boyunca güçlü patlama sesleri duyulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dünkü ortak basın açıklamalarında, Libya’daki tüm taraflara, çatışmaları 12 Ocak günü saat 00.00 itibarıyla durdurma çağrısı yapmıştı.

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