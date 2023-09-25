  • BIST 8234.51
  • Altın 1683.409
  • Dolar 27.2066
  • Euro 28.9367
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAlzheimer sıklığı, 65 yaşından sonra her beş yılda iki kat artıyor!

Libya'da yerinden edilen 43 bin kişiden en az 17 bininin çocuk olduğu tahmin ediliyor

» »
Birleşmiş Milletler (BM), sel felaketinin yaşandığı Libya'da yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuk olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.
Libya'da yerinden edilen 43 bin kişiden en az 17 bininin çocuk olduğu tahmin ediliyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), selin vurduğu Libya ile ilgili diğer BM kuruluşlarının verilerinin de yer aldığı yeni raporunu açıkladı.

Rapora göre, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Libya'nın doğusunda sel nedeniyle yerinden edilen 43 bin kişi arasında en az 17 bin çocuğun yer aldığının tahmin edildiğini açıkladı.

UNICEF, çocukların su kaynaklı veya ruh sağlığıyla ilgili hastalıklara maruz kaldığını da bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Libya'da sel nedeniyle 4 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve 8 bin 500'den fazla kişinin halen kayıp olduğunu kaydetti.

Derne kenti ile Merc ve Cebel el-Ahdar bölgelerindeki sağlık tesislerinin yarısından fazlası, kısmen veya tamamen işlevsiz hale geldi.

BM ve ortakları, bölgede sahra hastanelerinin kurulması, temel yardım malzemeleri ile gıdanın dağıtılması, su depolarının klorlanması ve psikososyal destek gibi hizmetler sağlıyor.

Altyapının onarımına yönelik süren çalışmalara rağmen hasarlı yollar, aralıklı elektrik ve internet kesintilerinin yanı sıra lojistik kısıtlamalar da yardım çalışmalarını etkilemeye devam ediyor.

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel Fırtınası" Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara selden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gabon’da seçim sonrası darbe duyurusu30 Ağustos 2023 Çarşamba 11:52
  • Güney Afrika'da düzenlenen 15. BRICS Zirvesi sona erdi25 Ağustos 2023 Cuma 08:59
  • BRICS'ten Mısır, İran, Suudi Arabistan, BAE, Arjantin ve Etiyopya'ya üyelik daveti24 Ağustos 2023 Perşembe 14:17
  • Afrika Birliği, Nijer'in üyeliğini askıya aldı22 Ağustos 2023 Salı 15:49
  • Libya Merkez Bankası yaklaşık 10 yıllık aradan sonra birleşme kararı aldı21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:59
  • Gelişmekte olan ekonomiler Amerikan dolarına alternatif arıyor, peki bu mümkün mü?21 Ağustos 2023 Pazartesi 09:54
  • Son dakika ...Libya, Rusya'dan tüm yabancı askerleri ülkesinden çekmesine yardım etmesini istedi29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:00
  • Nijer’de bir grup asker, yönetime el koyduğunu duyurdu27 Temmuz 2023 Perşembe 10:27
  • Sudan’da 2,8 milyon kişi yerinden edildi06 Temmuz 2023 Perşembe 11:44
  • Kenya'da trafik kazası: 51 kişi öldü02 Temmuz 2023 Pazar 12:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti