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Libya'daki ateşkes mutabakatını Trablus hükümeti imzaladı, Hafter salı sabaha kadar süre istedi

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Libya'daki ateşkes mutabakatını Trablus hükümeti imzaladı, Hafter salı sabaha kadar süre istedi
Libya'daki ateşkes mutabakatını Trablus hükümeti imzaladı, Hafter salı sabaha kadar süre istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov, Libya'da ateşkes sağlanması için Moskova'da süren görüşmelere ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi. Türk ve Rus heyetlerinin Libya'da sözlü olarak uzlaşılan ateşkesin yazılı hale getirilmesi için anlaşmaya vardığı açıklanırken, Çavuşoğlu, "Sarraj ateşkes metnini imzaladı, Hafter yarın sabaha kadar süre istedi" dedi.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 8 Ocak'ta Libya'da ateşkesin sağlanmasına yönelik çağrılarının ardından Rusya ve Türkiye tarafından bir taslak metin hazırlandığını söyledi.

Görüşmelerin sonunda Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, önkoşulsuz ve süresiz ateşkesin öngörüldüğü metin üzerinde çalışırken "Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerinin de uzlaşı anlayışıyla dikkate alındığını" söylerken, şu ifadeleri kullandı:

"Muhtemel bir ateşkesin modelini içeren için bir taslak metin ortaya çıkardık. Bu metin üzerinde Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de dikkate aldık. Metin nihai hale geldikten sonra Sarraj metni imzalayarak bize teslim etti. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar süre istedi. Hafter tarafı da bu metni imzalarsa, iti taraf da iki başkanın çağrısına uyarak ateşkese uyacaklarını taahhüt edeceklerdir. Ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, neticeye ulaşılması için biz Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'dan da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu öncülüğünde bir araya gelen taraflar görüşürken, Libya'da çatışan iki taraf, General Halife Hafter ve Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Trablus hükümetinin başkanı Feyyaz el Sarraj da Moskova'daydı.

Halife Hafter ve Fayez el Sarraj'ın orduları, ateşkes çağrısına yanıt vermiş ve 12 Ocak'ta ateşkes yürürlüğe girmişti. Ancak iki taraf da birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçladı.

Ateşkes metninin ayrıntıları

Sputnik'in haberine göre, Libyalı taraflar birbirlerine yönelik saldırganlıklara son verme ve tüm alanlarda askeri gerilimi azaltma konusunda mutabakat sağladı.

Bu kapsamda taraflar, Libya'daki krizin çözülmesi için çalışma grupları kuracak.

Metinde, "Libyalı taraflar arasında müzakereler yoluyla siyasi çözüm bulunmasını, insani sorunların çözülmesini ve ülkenin ekonomik olarak yeniden canlanmasını sağlayacak koşulların oluşturulması için çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Çalışma grubunun ilk toplantısı, ocak ayı içinde yapılabilir" dendi.

"5+5 formatında askeri komisyon kurulacak"

Taslak metnin bir diğer maddesine göre taraflar, 5+5 formatında bir askeri komisyon kurulması kurmaya karar verdi.

BM Libya Misyonu'nun önlemleri kapsamında öngörülen şekilde 5+5 formatında kurulacak askeri komisyon, çatışmanın tarafları arasındaki kesişme hattının belirlenmesinden, ateşkesin izlenmesinden ve ateşkesin sürdürülebilirliğinin sağlanmasından sorumlu olacak.

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