LTB Belediye Meclisi'ni kimler kazandı
Belediye Meclisi'nde kullanılan oyların sonuçlarına göre
TDP 9
UBP 9
CTP 3
DP 2
HP 1
Belediye Meclis üyesi çıkarması bekleniyor.
Sayım devam ediyor....
Ayrıntılar gelecek...
LTB Belediye Meclisi'ni kimler kazandı
Belediye Meclisi'nde kullanılan oyların sonuçlarına göre
TDP 9
UBP 9
CTP 3
DP 2
HP 1
Belediye Meclis üyesi çıkarması bekleniyor.
Sayım devam ediyor....
Ayrıntılar gelecek...
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.