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LTB Belediye Meclisi'ni kimler kazandı

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LTB Belediye Meclisi'ni kimler kazandı
LTB Belediye Meclisi'ni kimler kazandı

LTB Belediye Meclisi'ni kimler kazandı

Belediye Meclisi'nde kullanılan oyların sonuçlarına göre

TDP 9

UBP 9

CTP 3

DP 2

HP 1

Belediye Meclis üyesi çıkarması bekleniyor.

Sayım devam  ediyor....

Ayrıntılar gelecek...

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