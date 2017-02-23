LTB, özel gereksinimli bireylere kuaförlük hizmeti başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) ile KTEZO (Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası) arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde Lefkoşa’da ilk kez özel gereksinimli bireylere ücretsiz berberlik ve kuaförlük hizmeti verilmeye başlandı.

Özel gereksinimli bireylerin ulaşım, dolaşım, erişebilirlik ve sosyal yaşam gibi hayati konularda ihtiyaçlarına vermek için yoğun çalışmalar sürdüren LTB, bu alanda önemli ve ülkemizdeki yerel yönetimler arasında bir ilk ve örnek olan uygulamayı daha hayata geçirdi. Bu kapsamda, LTB Engellemeyen Şehir Birimi’nin tüm üyelerinin hiçbir ücret ödemeden faydalanacağı hizmetler 21 Şubat Salı günü itibarı ile uygulanmaya başlandı.

Engellemeyen Şehir Birimi personelleri tarafından randevular alındıktan sonra LTB Engelsiz Otobüsü ve LTB engelsiz aracı ile evlerinden alınan özel gereksinimli bireyler KTEZO’na bağlı Kuaförler Birliği ve Berberler Birliği’ne kayıtlı üye berber ve kuaförlerde çeşitli bakım-kesim hizmetleri alıyor ve yeniden evlerine götürülüyorlar.

Engellemeyen Şehir Birimi üyelerine yönelik ücretsiz olarak verilecek berberlik ve kuaförlük hizmetlerinden yararlanmak isteyen üyeler LTB’nin 22 85 221(dahili 1436) numaralı telefondan Birim’e kayıt yaparak randevu alabilecekler.