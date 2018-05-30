Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’nın sorularının, başkent olması nedeniyle, tüm ülkenin sorunları haline gelebildiğine işaret ederek, herkesin bildiği dönemde kötü yönetime örnek olarak gösterilen LTB’deki değişimin altını çizdi:

“LTB’de doğru kamu yönetiminin nasıl olacağını kanıtladık”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı bugün sırasıyla 20 Fen Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne ziyaretler düzenleyerek, müdür ve öğretmenlerle sohbet etti, icraatları ve geleceğe yönelik projelerini özetle aktardı ve görüş alış-verişinde bulundu.

Başkan Harmancı daha Sonra Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’na (KTAMS) giderek sendika Başkanı Güven Bengihan ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

KTAMS Başkan ve yönetim kurulu üyelerine 24 Haziran’da yapılacak yerel seçimler öncesinde sendikalar, sivil toplum örgütleri ve okulları ziyaret ederek 4 yıldaki icraatlarıyla 2018-2022 dönemi projelerini aktaran Başkan Harmancı, yol haritalarını açıklarken aynı zamanda da fikirlerini almak için görüş alış-verişinde bulunduklarını ve KTAMS’ı ziyaret ediyor olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Harmancı, Lefkoşa’nın sorunlarının, başkent olması nedeniyle, tüm ülkenin sorunları haline gelebildiğine işaret ederek, herkesin bildiği dönemde kötü yönetime örnek olarak gösterilen LTB’deki dört yıllık görevi süresinde doğru kamu yönetiminin nasıl olacağını kanıtladıklarını vurguladı.

Göreve geldiğinde LTB’deki personel kaynağını yeni birimler kurarak değerlendirdiklerini ifade eden Harmancı, bu çerçevede, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi kurduklarını, Kadın Sığınma Evi’ne sahip tek kuruluş olarak 16 ayda 62 kadına yeni bir hayat kurma olanağı sağladıklarını kaydetti. Harmancı, bu birimlerle birlikte Çocuk Hakları Birimi’ni de kurduklarını ve buraya aktarılan personeli eğitime tabi tutarak çocuklar konusundaki sorunlar ve yaşanan dramların nasıl engellenebileceğinin pratiğinin çıkarıldığını aktardı. Harmancı, Lefkoşa’da tüm gençlerin sözü ve yeri noktasından hareketle 18 yaş altı, oy kullanma hakkını henüz elde etmemiş gençler için Gençlik Meclisi oluşturduklarını kaydetti ve “Oy hakları yok ama fikirleri var ve bu fikirleriyle katkı koymalarına olanak sağladık” dedi. Haspolat’ta açtıkları kurslarda 120’ye yakın çocuğun yabancı dil öğrendiğini de ifade eden Harmancı, LTB’nin 4 yıllık süreçte ortaya koyduğu hizmetleri, mali istikrarın nasıl sağlanıp LTB’nin kötü bir durumdan yatırım yapma noktasına taşındığını örnekler vererek anlattı ve geleceğe yönelik projelerle ilgili bilgi verdi. Harmancı konuşmasının sonunda KTAMS’a dört yıl içerisinde gösterdikleri işbirliği ve dayanışma için teşekkür ederken, bu iş birliğinin yeni dönemde de güçlenerek devam edeceğine inanç belirtti.

Bengihan: “Kadın Sığınma evi bir devrim niteliğinde”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da Harmancı ve ekibini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, KTAMS olarak LTB, çalışanları ve Lefkoşa’nın çektiklerini birebir yaşadıklarını vurguladı. “Çok kötü günler geçirdik. Zor durumdaki bir belediyeyi teslim aldınız. Her zamanki gibi dayanışma içerisinde olacağımızı söylemek istiyorum” diye konuştu.

LTB’nin özellikle sosyal ve toplumsal sorumluluk anlamındaki projelerinin takdir edildiğini kaydeden KTAMS Başkanı, “Kadın Sığınma Evi bir devrim niteliğinde. LTB olarak birçok kadına kol kanat gerdiniz” dedi.

Önümüzdeki süreçte Başkan Harmancı ve Lefkoşa ekibine başarı dileyen Bengisu KTAMS’ın önümüzdeki dönemde de LTB ile toplumsal ve sosyal projelerde işbirliği yapacağını sözlerine ekledi.