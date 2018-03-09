LTB’den Lefkoşa trafiği için önemli alternatif

Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi kısa süre içerisinde tamamlanacak ve yol trafiğe açılacak

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) şehrin trafik yükünü hafifletmek için projelendirildiği ‘Gelibolu Bölgesi-Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi’nde asfalt serimi bugün gerçekleştirildi.

Şehirde özellikle bakanlıkların ve devlet dairelerinin bulunduğu bölgede çok büyük bir trafik yoğunluğu oluşmakta ve günün belli saatlerinde diğer bölgelerden gelen sürücülerin de geçiş yolu olarak bu bölgeyi kullanmasıyla trafik sıkışıklığı karşısında yeni köprü ile trafiğe hem rahatlama getirilecek hem de trafiğin akışkanlığını artırılarak bölgedeki yoğunluğun azaltılacak.

12 metre genişlik ve 3.65 metre yüksekliğindeki köprünün inşası bitirilmiş, köprünün korkulukları yerleştirilerek, kaldırım döşemesi tamamlanmıştı.

Asfalt serimi gerçekleştirildi, kısa süre içerisinde kullanıma açılıyor

Marmara bölgesi 1. Sokak ile Gelibolu bölgesi 12. Sokak’ın birleştiği noktada yer alan köprünün her iki tarafındaki asfalt kemirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler asfalt serim işlemini gerçekleştirerek, projenin tamamlanması adına önemli bir adım daha atmış oldu. Gerçekleştirilen asfaltlama çalışmasını LTB Başkanı Mehmet Harmancı da yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni köprü, son düzenlemelerin ardından kısa bir süre sonra trafiğe açılacak. Böylece tek şeritten güçlükle akış sağlanan Marmara köprüsündeki trafik yoğunluğunu azaltılarak, özellikle Lefkoşa’daki iş başlangıç ve bitiş saatlerindeki yoğun trafik akışı rahatlatılacak.