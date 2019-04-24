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LTB'den ödüllü şarkı sözü yarışması

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LTB'den ödüllü şarkı sözü yarışması
LTB'den ödüllü şarkı sözü yarışması

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) başkent Lefkoşa’ya ait ve şehri anlatacak şarkı sözlerinin yazımı için yarışma düzenliyor.

Yarışmanın amacı, tüm renklerin kardeşçe bir arada yaşadığı şehir Lefkoşa’nın tanıtılması, Lefkoşalı olmak ve Lefkoşalıların yaşam kültürlerinin aktarılması, tarihi ve dokusunun söz ve müzikle anlatılması olarak belirlendi.

LTB’den verilen bilgiye göre, yarışmacılar için son başvuru tarihinin 21 Haziran Cuma günü mesai bitimi olduğu yarışmada, yazılan şarkı sözünün bestesi ise Lefkoşa Belediye Orkestrası tarafından yapılacak.

ÖDÜLLER

Yarışmada birinciye 2.500 TL ve 1 yıllık Velespeed üyeliği, ikinci ve üçüncüye ise Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunları ve festivalleri ile Lefkoşa Belediye Orkestrası konserlerine iki kişilik ücretsiz bileti olarak belirlendi.

KATILIM KOŞULLARI

Yarışmaya katılım koşulları ise şöyle;

“Her yaş ve meslekten ilgililer yarışmaya katılabilir.Yarışmaya gönderilen şarkı sözlerinin yayınlanmamış, ödül kazanmamış ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir. Sözler sadece Türkçe dilinde olacaktır. Şiirin Türkçe dil kurallarına, hece sayılarının eşit olmasına dikkat edilerek ve şarkı bestelemeye uygun olacak şekilde yazılmasına dikkat edilmeli. Sözlerin en fazla 4 kıtadan oluşması gerekmektedir. Şarkı sözlerinde dil, din, ırk, renk, köken ayrımı yapan, cinsiyetçi, şiddet eğilimli, aşağılayıcı, dezavantajlı grupları küçümseyici yaklaşımlar, küfür, kaba tabir vs. kullanılamaz. Seçilen temaların yarışma amacına uygun olması, sözlerinin anlamsız olmaması ve herhangi bir ticari amaç taşımaması gerekmektedir.Her katılımcı yarışmaya en fazla 2 şarkı sözü ile katılabilir.”

Şartname ve başvuru dilekçesi örnekleri; www.lefkosaturkbelediyesi.org adresinden temin edilebilecek.

Yarışmacılar bilgi ve sorular için Lefkoşa Türk Belediyesi Halkla İlişkiler (LTB Binası 1. Kat) (Tel: 22 85221-1111) adresine ulaşabilirken, ayrıntılı bilgi ve katılım formuna  www.lefkosabelediyesi.org adresinden ulaşabilecek.

Yarışmacılar en geç 21 Haziran Cuma günü mesai bitimine kadar başvurularını LTB Halkla İlişkiler Birimi’ne ulaştırabilecek.ltb_lefkosa_sarkisi_soz_yarismasi_1s_post.png

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