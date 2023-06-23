Macaristan Başbakanı Orban: Bosna Hersek hızlıca AB'ye katılmalı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, "Brüksel'de ne konuşurlarsa konuşsunlar, biz Balkanların, daha doğrusu Bosna Hersek'in hızla AB'ye katılmasından yanayız." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Bosna Hersek ve diğer Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne hızlı bir şekilde katılmaları çağrısında bulunarak bu ülkelerin 27 üyeli bloğa yeni bir enerji ve dinamimizm sağlayabileceğini söyledi.

Brüksel ile sık sık ters düşen milliyetçi muhafazakar lider, birliğe üyelik için koşullarda (AB üyelik kriterleri) ısrar edilmemesi gerektiğini belirtti.

Orban bunun yerine katılım öncesi fonlarının Balkan ülkelerinin kalkınma ve güvenliğini desteklemek üzere kullandırılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Bosna'ya yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile ortak basın toplantısı düzenleyen Orban, "Brüksel'de ne derlerse desinler, biz Balkanların, daha doğrusu Bosna Hersek'in hızla AB'ye katılmasından yanayız." diye konuştu.

Macaristan'ın, Bosna Hersek'in yanında olduğunu belirten Orban, "Belki sınır komşusu değiliz, ancak siyasi ve ekonomik anlamda komşuyuz. Buna ek olarak dünyadaki en karmaşık siyasi yapılardan birini nasıl idare edebildiğinizi hayranlıkla takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Balkanlar'ın güvenliği ve gelişimi için daha çok yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Orban, "Biz Macarlar, yaptırıma dayalı siyaseti desteklemiyoruz. Yaptırımlar, siyasette bir çözüm getirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, ülkesinin, Bosna Hersek'ten, hangi alanlarda yatırım yapabileceğinin sinyallerini de beklediğini kaydetti.

Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan, AB'ye katılım sürecinin farklı aşamalarında bulunuyor.

Bosna Hersek'e geçen aralık ayında adaylık statüsü verilmişti.

Analistlere göre bunun en önmeli nedeni, AB'nin Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan istikrarsızlığın uzun süredir istikrarsız olan Balkanlara sıçramasından duyulan endişe.

Bununla birlikte, AB'ye katılımın tüm bu ülkeler için yıllar alması muhtemel.

Zira üye olabilmek için demokrasi, hukukun üstünlüğü ve ekonomik reformlar gibi standartları karşılama yolunda önemli ilerlemeler kaydedilmesi gerekiyor.

Orban hükümeti uzun zamandır Balkan ülkelerinin AB'ye hızlı bir şekilde katılmasını savunuyor.

Bunun istikrara yönelik tehditleri azaltacağını, Avrupa'nın ekonomik büyümesini destekleyeceğini ve Sırbistan'ın AB'ye yasa dışı göçü durdurmasına katkı sağlayacağı görüşünü dillendiriyor.

Viktor Orban, temasları kapsamında, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerince kabul edilecek.

Orban'ın, Bosna Hersek ziyaretine, Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Banja Luka kentinde devam etmesi bekleniyor.