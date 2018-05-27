Mağusa’da Güneş Güneşoğlu’na güçlü destek

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Güneş Güneşoğlu’na ailesinden ve dostlarından sürpriz ve de güçlü bir destek geldi.

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan adayı Güneş Güneşoğlu’na ailesinden ve dostlarından sürpriz ve de güçlü bir destek geldi.

Güneşoğlu’na ailesi ve dostları tarafından sürpriz bir Pazar kahvaltısı düzenlendi.

Kahvaltıya Gazimağusa’nın iş dünyasından bir çok iş insanı yanı sıra Mağusalılar tarafından bilinen sevilen bir çok isim katıldı.

Kahvaltıya DP Gazimağusa Milletvekili ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılması dikkatlerden kaçmadı.