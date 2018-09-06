Malezya Başbakanı: Lezbiyenlere şiddet uygulamak İslam'ı kirletiyor

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, geçen hafta 'lezbiyen ilişkide bulunmaktan' ötürü suçlu bulunan iki kadının Şeriat Mahkemesi tarafından kırbaç cezasına çarptırılmasına tepki gösterdi.

Mahathir, lezbiyen çifte verilen cezanın İslam'ın merhametli ve merhametli bir din olarak itibarını zedelediğini belirtti.

Malezya'da lezbiyen ilişki yaşadıkları gerekçesiyle tutuklanarak kırbaç cezasına mahkum edilen iki kadının 100'den fazla insanın önünde kırbaçlanması, işkence olarak nitelendirilerek hukukçular ve sivil toplum örgütlerince eleştirilmişti.

'DAHA HAFİF BİR CEZA VERİLEBİLİRDİ'

Lezbiyen çiftin 'cezasının infaz edilmesinin' ardından sessizliğini bozan Mahathir, lezbiyen çifte verilen cezanın 'İslam'ın adaletini ve merhametini yansıtmadığını' söyledi. Mahathir, çifte 'daha hafif bir cezanın verilebileceğini' savundu.

Öte yandan, ülkedeki diğer şeriat görevlileri ise, söz konusu kırbaç cezasını savunarak bunun kadınlara zarar vermek gibi bir amacının olmadığını, cezanın 'eğitim' amaçı olduğunu söyledi.

CEZA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Malezya'da geçen hafta, yaşları 22 ve 32 olan ve ismi açıklanmayan iki Malezyalı kadın Nisan ayında şeriat görevlilerince tutuklanmış, kadınlar geçen ay şeriat yasalarını ihlal etmekten altışar kırbaca ve 3 bin 300 ringgit (800 dolar) para cezasına çarptırılmıştı.

Transseksüel hakları grubu 'Kızkardeşler İçin Adalet'ten Thilaga Sulathireh, bu cezanın LGBTİ'yi hedef alan 'faillerin şiddet eylemlerinin cezasız kalmasına' neden olacağını söyledi.