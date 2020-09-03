  • BIST 1.088
  • Altın 461,074
  • Dolar 7,3898
  • Euro 8,7298
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1724 test yapıldı, 5 pozitif vakaya rastlandı, 17kişi taburcu edildi

Mali'de Darbeciler, Yeni Genelkurmay Başkanını Belirledi

» »
Mali'de 18 Ağustos'ta darbe yapan askeri cunta, sözde atamalarına devam ediyor.
Mali'de Darbeciler, Yeni Genelkurmay Başkanını Belirledi

Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyinin (CNSP), resmi gazetede yayımladığı belgeye göre, Oumar Diarra yeni genelkurmay başkanı olarak atandı.

Savunma Bakanlığı Genel Sekreterliği görevine Souleymane Doucoure getirilirken, cunta içinde 2 sivil isme de yer verilmesi dikkati çekti.

Buna göre, cunta lideri Assimi Goita'nın iletişimden sorumlu özel danışmanı Cheick Oumar Traore, hukuk işlerinden sorumlu özel danışmanı da Youssouf Coulibaly oldu. 

CNSP, 28 Ağustos'ta da "temel hak ve görevlerin" açıklandığı 41 maddelik bir belgeyi resmi gazetede yayımlatmıştı.

Belgenin 32'nci maddesinde, CNSP'nin liderinin cumhurbaşkanı olarak görev yapacağı belirtilmişti.

Belgedeki maddelerin, 1992 tarihli anayasanın hükümlerine "ek" olarak uygulanacağı ve geçiş sürecine ilişkin tüzüğün kabul edilmesiyle geçerliliğini yitirebileceği kaydedilmişti.

ASKERİ DARBE

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mali’de binlerce kişi muhalefetin çağrısıyla meydanları doldurdu22 Ağustos 2020 Cumartesi 09:29
  • Hafter, Libya petrolüne uyguladıkları blokajı kaldırma kararının geçici olduğunu duyurdu21 Ağustos 2020 Cuma 12:35
  • Fas Sınırından İspanya'ya Düzensiz Göçmen Akını20 Ağustos 2020 Perşembe 13:00
  • BM Güvenlik Konseyi'nden Mali'deki Darbeye Kınama20 Ağustos 2020 Perşembe 09:40
  • Mali'de Darbeye Giden Süreç19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:40
  • Hafter, Libya'da aylardır petrol üretimine uyguladığı blokajı kaldırdı19 Ağustos 2020 Çarşamba 09:47
  • Libya, Askeri Kurumlar İnşa Edilmesi Konusunda Türkiye ve Katar'la Anlaştıklarını Açıkladı18 Ağustos 2020 Salı 10:07
  • Corona virüsü salgını hükümet düşürdü!15 Ağustos 2020 Cumartesi 22:39
  • Lübnan Meclisi, Beyrut’ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etti13 Ağustos 2020 Perşembe 15:51
  • Lübnan'da hükümet istifa etti10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti