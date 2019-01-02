Mali'de köy baskını: En az 37 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Mali'nin orta bölgesinde bir köye yönelik saldırıda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Geleneksel avcı kıyafeti giyen saldırganların Koulogon isimli köydeki evleri yaktığı da belirtiliyor.

Ülkede yaşayan bir etnik topluluk olan Dogon avcıları ile Fulani kabilesine mensup kişiler arasında geçen yıl yaşanan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilileri, köy baskını ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Allaye Yattara isimli bir görgü tanığı "Köyümüzün şefi Moussa Diallo ile aralarında küçük bir kızın da olduğu aile üyeleri öldürüldü" dedi.