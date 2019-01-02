  • BIST 90.853
  • Altın 219,359
  • Dolar 5,3017
  • Euro 6,0844
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Mali'de köy baskını: En az 37 kişi öldürüldü

» »
Mali'de köy baskını: En az 37 kişi öldürüldü
Mali'de köy baskını: En az 37 kişi öldürüldü

Batı Afrika ülkesi Mali'nin orta bölgesinde bir köye yönelik saldırıda en az 37 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Geleneksel avcı kıyafeti giyen saldırganların Koulogon isimli köydeki evleri yaktığı da belirtiliyor.

Ülkede yaşayan bir etnik topluluk olan Dogon avcıları ile Fulani kabilesine mensup kişiler arasında geçen yıl yaşanan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilileri, köy baskını ile ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Allaye Yattara isimli bir görgü tanığı "Köyümüzün şefi Moussa Diallo ile aralarında küçük bir kızın da olduğu aile üyeleri öldürüldü" dedi.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya Dışişleri Bakanlığı'na intihar saldırısı25 Aralık 2018 Salı 20:28
  • 11 yaşındaki kızın ameliyat edilemeyen tümörü kayboldu18 Aralık 2018 Salı 13:28
  • Gana'da Irkçılıkla suçlanan Gandhi'nin heykeli kaldırıldı14 Aralık 2018 Cuma 11:16
  • 'İnsan eti yemekten bıktım" diyerek polise teslim oldu13 Aralık 2018 Perşembe 11:58
  • Hamile keçiye tecavüze ceza artırımı kararı07 Aralık 2018 Cuma 13:27
  • 16 yaşındaki çocuk, internette satıldı22 Kasım 2018 Perşembe 09:54
  • Güney Afrika: 'Beyaz azınlığın elindeki topraklar tazminatsız kamulaştırılacak'15 Kasım 2018 Perşembe 12:00
  • Etiyopya'da 200 kişilik toplu mezar bulundu09 Kasım 2018 Cuma 13:02
  • Aslanlardan kaçan 400 bufalo nehirde boğuldu: İnsanlar toplayıp yedi08 Kasım 2018 Perşembe 17:31
  • YDP Girne ve Lefkoşa ilçe kongrelerini yaptı29 Ekim 2018 Pazartesi 13:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti