  • BIST 4.951,35
  • Altın 1285.073
  • Dolar 20.3928
  • Euro 21.8774
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA6 saatten az uyuyorsanız dikkat

Mars’taki deprem ilginç detayı ortaya çıkardı

» »
Astronomlar Mars'ta şimdiye kadar kaydedilenlerin en büyüğü olan bir deprem yardımıyla, Mars kabuğunun Dünya'nın kabuğundan yaklaşık yüzde 70 daha kalın olduğunu tespit etti.
Mars’taki deprem ilginç detayı ortaya çıkardı

ScienceNews’in haberine göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) InSight iniş aracının tespit ettiği depremden elde edilen verileri değerlendiren bilim insanları, Mars kabuğunun ortalama 45 ila 56 kilometre kalınlıkta olduğunu belirledi.

70 KAT DAHA KALIN

Bu bilgilere göre, Mars kabuğunun yer kabuğundan yaklaşık yüzde 70 daha kalın olduğu açıklandı.

Yapılan ölçümün, NASA’nın dört Dünya yılı boyunca Mars’taki kabuk hareketlerini kaydeden sabit bir sismometre olan InSight iniş aracından elde edilen verilere dayandığı belirtildi.

DEPREM TAM 6 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

NASA InSight, Mayıs 2022’de tüm Mars’ı etkisi altına alan ve altı saatten fazla süren 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Depremin Mars’ın kabuğunu üç defa dolaştığı tespit edildi.

Bu verileri kullanan Zürih ETH Üniversitesi’nden sismoloji uzmanı Doyeon Kim ve ekibi, gezegenin kabuk kalınlığını tahmin etti.

Söz konusu depremle ilgili açıklama yapan Kim, “Bu depremi yaşadığımız için gerçekten şanslıydık.” dedi.

TÜM GEZEGENDE AYNI KALINLIKTA DEĞİL

Araştırmacılar, kabuğun sadece Dünya ve Ay’ınkinden daha kalın olmakla kalmayıp, tüm Kızıl Gezegen genelinde aynı kalınlıkta olmadığını da belirledi.

Mars yörüngesinde bulunan araçlardan alınan topolojik ve yer çekimi verileri, gezegenin kuzey yarımküresinin güney yarımküresinden daha alçak olduğunu gösteriyor.

Araştırmayı yapan Kim liderliğindeki bilim insanları, önceden bunun sebebinin Mars’ın kuzeyindeki kaya yoğunluğunun güneyine göre farklı olması olduğu düşünülürken, son bulguların kaya yoğunluğunun aynı olduğunu ancak Mars kabuğunun kuzeyde daha ince olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Yer kabuğunun derinliğini öğrenen ekibin, Mars’ın iç ısısının büyük bir kısmının muhtemelen kabuktan kaynaklandığını tahmin ettiği açıklandı.

Bu ısının büyük ölçüde potasyum, uranyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerden geldiği, yapılan bilgisayar simülasyonlarının, bu elementlerin tahminen yüzde 50 ila 70’inin alttaki manto yerine kabukta olduğunu gösterdiği vurgulandı. Bunun, Kızıl Gezegen’in ölü olduğuna dair inancın aksine, Mars’ın bazı bölümlerinde hala volkanik aktivitelerin yaşandığında dair fikri desteklediği belirtildi.

Araştırma “Geophysical Research Letters”da yayımlandı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hollanda’da yolu kapatan 1579 çevreci gözaltına alındı28 Mayıs 2023 Pazar 12:20
  • Suya düşen telefonunu bulmak için barajı boşalttırdı27 Mayıs 2023 Cumartesi 14:39
  • Selin vurduğu İtalya’da salgın hastalık alarmı27 Mayıs 2023 Cumartesi 10:39
  • Hollanda’da 360 refakatsiz mülteci çocuk kayboldu26 Mayıs 2023 Cuma 21:15
  • Çevreciler, bir dev şirketin daha hissedar toplantısını bastı26 Mayıs 2023 Cuma 17:17
  • Belçika’da binlerce sığınmacı kaderine terk edilmiş durumda26 Mayıs 2023 Cuma 15:12
  • Elon Musk, beyin çipi projesinin insan deneyleri için onay aldı26 Mayıs 2023 Cuma 11:35
  • Güney Kore, roket Nuri’yi fırlatamadı25 Mayıs 2023 Perşembe 21:55
  • Hayat kurtaracak buluş: İnme vakalarında teşhis koyan yapay zeka25 Mayıs 2023 Perşembe 17:25
  • BM, Afrika Boynuzu’ndaki kıtlığı önlemek için 2,4 milyar dolar sözü verdi25 Mayıs 2023 Perşembe 15:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti