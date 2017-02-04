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Mehmet Harmancı Lefkoşa Surlariçi esnafıyla toplantı yaptı

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Mehmet Harmancı Lefkoşa Surlariçi esnafıyla toplantı yaptı
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “hizmet geliştirme anlayışı” çerçevesinde Surlariçi esnafı ile bir araya geldi.

HARMANCI: “LEFKOŞA GEZİ TRENİ KISA SÜREDE HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “hizmet geliştirme anlayışı” çerçevesinde  Surlariçi esnafı ile bir araya geldi.

Soğuk havaya rağmen yoğun katılım gösteren esnafa teşekkür eden Başkan Harmancı, esnafın bölgeye ilişkin taleplerini, beklentilerini ve öngörülerini dinlemek, birlikte durum değerlendirmesi yapmak amacı ile bir araya geldiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak daha etkin ve ihtiyaca yönelik hizmet vermek amacı ile hizmetin gideceği bölgede yurttaşlar ve paydaşlar ile toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Harmancı, bu yöntem sayesinde hem katılımcılık, hem çok seslilik hem de birlikte hareket etmenin olumlu yönlerinin Lefkoşalılara yansıdığını söyledi.

Harmancı, Lefkoşa Surlariçi turizm potansiyelini harekete geçirme adımları olarak 2016 yılında Çukurova Ajansı ile birlikte yürüttükleri Surlariçi Turist Gezi Yolu Haritası basımı, turistlerin kullandığı mavi yol çizgilerinin uzun sürenin ardından yenilenmesi ve 14 adet bölgenin tarihi ve mimarisine uygun şekilde çoklu levha takılması işlemi gerçekleştirdiklerini söyledi. Arasta’dan Bedesten'e kadar karşılıklı dükkânların olduğu noktalardaki tentelerin bölge dokusuna uygun tek tip şekilde düzenlendiğini de kaydeden Harmancı, Belediye Pazarı (Bandabulya) içerisinde bulunan LTB ofisi’nin aynı zamanda turizm enformasyon bürosu olarak da hizmet vermesinin bu proje ile gerçekleştiğini söyledi.

Harmancı bu proje ile esnafın beklentilerini uyumlaştırmaya gayret ettiklerini de vurguladı.

“LEFKOŞA GEZİ TRENİ KISA SÜREDE HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR”

LTB Başkanı Harmancı mimari, tarihi ve kültürel mirasa sahip Surlariçi bölgesini hem yurttaşların hem de turistlerin daha rahat şekilde gezebilmesi adına üretilen bir diğer projenin de turistik gezi treni projesi olduğunu kaydetti.

Trenin yurttaşların ve turistlerin kullanımına sunulabilmesi çalışmalarında sona gelindiğini belirten Başkan Harmancı, gezi treninin bir vagonlu ve 25 kişilik olacağını kaydetti. Trende kulaklıklı yayın sistemin olacağını söyleyen Harmancı bu sistemle trende 3 dilde yayın yapılacağını ve tarihi yerler ile Lefkoşa hakkında çeşitli bilgilerin verileceğini sözlerine ekledi.

ARASTA BÖLGESİ İÇİN MART AYINDA İHALEYE ÇIKILIYOR

Harmancı LTB’nin en büyük hedeflerinden biri olan “Asmaaltı Yayalaştırma Projesi” için de Mart ayında ihaleye çıkılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydetti.

Proje çerçevesinde Asmaaltı’ndan Selimiye Meydanı’na kadar olan kısımdaki elektrik direklerinin kaldırılacağını, hem elektrik, hem de telefon hatlarının yer altına alınacağını ifade eden Harmancı, Eski Eserler Dairesi’nin onayladığı şekilde parke döşemesi yapılacağını vurguladı.

Proje güzergâhında ayrıca elektronik duba sisteminin konulacağını, meydana şehir saati yerleştirileceğini, bölge su alt yapısında da ihale çerçevesinde iyileştirme yapılacağını sözlerine ekleyen Harmancı,  çalışmalar tamamlandıktan sonra estetik anlayışla tasarlanmış şehir mobilyalarının bölgeye monte edileceğini aktardı.

“ESNAFIN DESTEĞİNİN ÖNEMİ BÜYÜK”

Tüm bu çalışmalar süresince bölge esnafının  gereken desteği sağlayacağına yürekten inandığını belirten Harmancı, Surlariçi’nin canlandırılması ile alışverişin artırılması konusunda çalışma yapıldığını esnafın da bu konudaki görüşleri doğrultusunda planlama yapılacağını kaydetti.

2017 yılının ekonomik anlamda olumsuzluklarla başladığını kaydeden Harmancı, Surlariçi’nin önemli bir turist potansiyeline sahip olduğunu ve bu ekonomik krizin esnafla belediyenin birlikte hareket etmesi sonucu aşılabileceğine inanç belirtti.

Toplantı, alışveriş şöleni konusunda esnafın düşüncelerinin alınması ve Nisan ayında yapılması konusunda hemfikir olunmasının ardından sona erdi.

 

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