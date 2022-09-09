  • BIST 3.437,41
  • Altın 1008.236
  • Dolar 18.228
  • Euro 18.3543
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

Mehmet Harmancı: Mahkemenin ortaya koyduğu karar ışığında uygulamalar yapacağım

» »
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan bir birey olarak mahkemenin ortaya koyduğu karar ışığında uygulamalar yapacağını ifade etti.
Mehmet Harmancı: Mahkemenin ortaya koyduğu karar ışığında uygulamalar yapacağım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, yerel seçim tarihine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından açıklanan karara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Harmancı, karar neticesinde ortaya çıkan neticeler karşısında hiçbir adım atılmaz ise, belediyelerin yurttaşlara hizmet vermesi ve belediye personelinin ödenmesinin yapılamayacağını söyledi.

“ADAYLIK AÇIKLAMANIN ANLAMSIZLIĞI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI”

Adaylık konusuna da değinen Harmancı, Anayasaya aykırılığı bilinen ve seçimin iptal edileceği ortaya çıkan bir konuya ilişkin karar açıklanmadan adaylık konusunda tutum belirlemenin anlamsız olduğunu belirtti.  Harmancı, ortalık yangın yeri iken propaganda yapmanın da sorumlu bir tutum olmadığı kaydetti. 

“Hukuken en son seçenek olarak “zorunluluk ilkesi” olarak ortaya çıkıyor. Zorunluluk ilkesi kullanımının dahi tartışmalı olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor.” diyen Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sanırım birçoğumuz dün Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın açıkladığı, bugün de gerekçeli olarak yayınladığı kararın doğurduğu sonuçları tam idrak edemedik.

Anayasa Mahkemesi, yerel seçimlere ilişkin alınan 27 Kasım tarihini iptal etti aynı zamanda ‘Belediye Başkanlarının görev süreleri tamamlandı’ dedi.

Bu durumda ortaya çıkan tablo şudur: Bugün itibarı ile 2018 yılında seçilen Belediye Başkanları eski belediye başkanlarıdır ve herhangi bir işlem yapmaya yetkileri yoktur (herhangi bir ödeme, imar veya

disiplin). Yani yurttaşların ne yetkisi varsa, Haziran 2018'de seçilen belediye başkanlarının da yetkileri budur.

Bugüne kadar adaylık konusunda Anayasaya aykırılığı bilinen ve seçimin iptal edileceği ortaya çıkan bir konuya ilişkin mahkeme kararını beklemeden açıklama yapmanın anlamsız olduğunu, bu durumda propaganda yapmanın da ortalık yangın yeri iken asla sorumlu bir tutum olmayacağını düşünüyorum.

Bu anomaliden çıkış yolu hukuken en son seçenek olarak “zorunluluk ilkesi” olarak ortaya çıkıyor. Zorunluluk ilkesi kullanımının dahi tartışmalı olduğunu da ayrıca belirtmek gerekiyor. Ancak bu ilke kullanılarak yetkiler konusunda bir çözüm arayışına girilecekse de, bunun hukuki açıdan geçerli bir argüman olabilmesi için alınacak önlemin belirlenmiş, sınırlı bir süre için uygulanması gereklidir. Yani 'yetkileri bir sonraki seçime kadar zorunluluk temelinde uzatalım ama seçim tarihini kararlaştırmayı sonraya bırakalım, al-ver’e de meydan kalsın' yaklaşımı bizim demokrasi ve hukukun üstünlüğü anlayışımız açısından kabul edilebilir değildir.

Şu an eğer hiçbir konuda bir adım atılmazsa, belediye çalışanları ödenemez, diğer hiçbir işlemler de yapılamaz.  Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan bir birey olarak mahkemenin ortaya koyduğu karar ışığında uygulamalar yapacağım.”

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İşte 18 belediyenin son hali!26 Ağustos 2022 Cuma 10:33
  • Erhürman: Tamamen Siyasi Hesaplarla Belediyeler Birleştiriliyor23 Ağustos 2022 Salı 12:21
  • Olguner, LTB Başkan aday adaylığı için başvurusunu yaptığını duyurdu19 Ağustos 2022 Cuma 11:37
  • Tatar: Bu ismin parti yetkili organlarında belirlenmesi gerek07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:36
  • Son 24 saatte 61 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı07 Mayıs 2022 Cumartesi 11:30
  • Özgürgün: UBP %41 oya ulaştı02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:56
  • HP Milletvekili Topal: Yerel seçimlerde başarısız olduk!02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:58
  • 28 Belediye başkanının profili...02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:59
  • Erkut Yılmabaşar yazdı..."İttifak olan yerlerde başarı oldu!"02 Temmuz 2018 Pazartesi 08:30
  • Yerel seçim sonrası HP'de neler oluyor? Ulutaş ve Kişmir Detay TV'de yorumluyor29 Haziran 2018 Cuma 13:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti