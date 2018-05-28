LTB Başkanı ve TDP Başkan adayı Mehmet Harmancı'ya sürpriz destekler geldi

TDP Lefkoşa Belediye Başkanı ve adayı Mehmet Harmancı'ya Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) sonra Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) ve Bağımsızlık Yolu'ndan (BY) da destek geldi.

Mehmet Harmancı bugün Yüksek Seçim Kurlu'na başvurusunda YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı ve Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu'da katıldı.

Mehmet Harmancı'nın müracaatına çok sayıda TDP'linin yanı sıra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı TDP Genel Başkanı Lefkoşa Milletvekili Cemal Özyiğit ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler'de katıldı.