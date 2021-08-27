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Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 255 bini aştı

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Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 255 bini geçti.
Meksika'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 255 bini aştı

Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından koronavirüs nedeniyle en çok can kaybının yaşandığı Meksika'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 255 bini geçti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 986 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 255 bin 452'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 21 bin 250 artarak 3 milyon 271 bin 128 oldu. İyileşenlerin sayısı 2 milyon 607 bin 633 olarak kayıtlara geçti.

Meksika'da son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

 

Fotoğraf: AA Arşiv

[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 44 milyondan fazla kişiye birinci doz, 24 milyonu aşkın kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

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