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Melek Mosso: Yıllarca çocuk zorbalığına maruz kaldım!

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Sosyal medya platformu Instagram üzerinden çocukluk fotoğrafını paylaşan Melek Mosso, yıllar önce çocuk zorbalığına maruz kaldığını söyledi.
Melek Mosso: Yıllarca çocuk zorbalığına maruz kaldım!

Şarkıcı Melek Mosso, Instagram hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Yıllar önce çocuk zorbalığına maruz kaldığını söyleyen Melek Mosso, takipçilerine ‘Umudunuzu kaybetmeyin’ mesajı verdi.

Öte yandan Melek Mosso, hiç estetik ameliyat geçirmediğini ve büyüdükçe değiştiğini söyledi.

Mosso, ”Bizler ana baba oluyoruz. Çocuk zorbalığı diye bir şey var ve çok gerçek. Ben buna yıllarca maruz kaldım. Çocuklarınıza farklılıkları sevmeyi, arkadaşlarına kötü davranmamayı ve sevmeyi öğretin.” diye ekledi.

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