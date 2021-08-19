Merkel’in partisi CDU çöküyor

Almanya seçime hazırlanırken yıllardır ülkeyi yöneten Angela Merkel’in siyaseti bırakma kararı sonrasında Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) oy kaybetmeye devam ediyor.

Merkel’den sonra öne çıkan CDU’yu yöneten 60 yaşındaki Armin Laschet’e karşı seçmenin mesafeli durması sonucunda partinin oyları düşüşe geçti.

Yapılan anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ikinci sıraya çıktı. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Hıristiyan Demokrat Birliği’ne ciddi bir tehdit olarak oylarını artıran merkez sol tandanslı SPD’nin oyları yükselmeye devam ediyor.

CDU ve Bavyera’daki müttefiki Hıristiyan Sosyal Birliği’nin oyları Laschet’in göreve gelmesiyle birlikte gerilemişti.

RTL ve NTV’nin yayınladığı anketlerde SPD oyların yüzde 21’ini alırken muhafazakarların sadece 2 puan gerisinde kaldı. Anket sonuçlarına göre ise Yeşiller ise oyların yüzde 19’unu aldı. 2017’nin başından beri SPD ilk kez CDU’ya bu kadar yaklaştı.