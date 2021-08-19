  • BIST 1.449,590
  • Altın 488,31
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9250
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Merkel’in partisi CDU çöküyor

» »
Almanya seçime hazırlanırken yıllardır ülkeyi yöneten Angela Merkel’in siyaseti bırakma kararı sonrasında Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) oy kaybetmeye devam ediyor.
Merkel’in partisi CDU çöküyor

Almanya seçime hazırlanırken yıllardır ülkeyi yöneten Angela Merkel’in siyaseti bırakma kararı sonrasında Hıristiyan Demokrat Birliği (CDU) oy kaybetmeye devam ediyor.

Merkel’den sonra öne çıkan CDU’yu yöneten 60 yaşındaki Armin Laschet’e karşı seçmenin mesafeli durması sonucunda partinin oyları düşüşe geçti.

Yapılan anketlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) ikinci sıraya çıktı. Ülkeyi 16 yıldır yöneten Hıristiyan Demokrat Birliği’ne ciddi bir tehdit olarak oylarını artıran merkez sol tandanslı SPD’nin oyları yükselmeye devam ediyor.

CDU ve Bavyera’daki müttefiki Hıristiyan Sosyal Birliği’nin oyları Laschet’in göreve gelmesiyle birlikte gerilemişti.

RTL ve NTV’nin yayınladığı anketlerde SPD oyların yüzde 21’ini alırken muhafazakarların sadece 2 puan gerisinde kaldı. Anket sonuçlarına göre ise Yeşiller ise oyların yüzde 19’unu aldı. 2017’nin başından beri SPD ilk kez CDU’ya bu kadar yaklaştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmen açıklandı: Türkiye yüksek risk bölgesi16 Ağustos 2021 Pazartesi 11:00
  • Yunanistan’da 63 farklı yerde orman yangını14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:20
  • Berlin Duvarı’nın inşasının 60. yıl dönümünde anma töreni14 Ağustos 2021 Cumartesi 11:36
  • ABD: Geçtiğimiz Temmuz ayı, dünya genelinde şimdiye kadarki en sıcak ay14 Ağustos 2021 Cumartesi 10:23
  • Avrupalı gençler ortalama 26.4 yaşında evden ayrılıyor13 Ağustos 2021 Cuma 20:32
  • Nüfusun yüzde 70’i aşılandı ama vakalar artıyor12 Ağustos 2021 Perşembe 12:48
  • Almanya’dan uyarı: Şeriat gelirse para göndermeyiz12 Ağustos 2021 Perşembe 11:23
  • Korkutucu seviyeye geldi: Hava sıcaklığı 48.8 dereceye çıktı12 Ağustos 2021 Perşembe 11:20
  • Almanya'da binlerce kişiye aşı yerine tuzlu su11 Ağustos 2021 Çarşamba 22:07
  • Polonya’da siyasi kriz11 Ağustos 2021 Çarşamba 12:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti