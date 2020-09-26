  • BIST 1.124
  • Altın 458,727
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1046 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

» »
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, beklentilerin aksine politika faizini 2 puan artırarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltti.
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İKİ YIL SONRA İLK FAİZ ARTIŞI

Merkez Bankası haziran ayına kadar 9 kez art arda faiz indirmiş ve faizi yüzde 24'ten yüzde 8,25'e getirmişti. Sonraki toplantılarda ise değişiklik yapılmamıştı.

Merkez Bankası en son 14 Eylül 2018'de faiz artışına gitmişti. Böylece iki yıl sonra ilk faiz artışı gerçekleşti.

"TOPARLANMAYA İLİŞKİN BELİRSİZLİKLER YÜKSEK"

Merkez Bankası'ndan faiz kararıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Küresel ekonomide, ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici parasal ve mali duruşlarını sürdürmektedir. Salgın hastalığın sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip edilmektedir.

"TURİZM GELİRLERİNDE KISMİ İYİLEŞME BAŞLADI"

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımları ve güçlü kredi ivmesinin desteğiyle üçüncü çeyrekte belirgin bir toparlanma gözlenmektedir. Salgın hastalığa bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkıda bulunmuştur. Son dönemde ticari kredilerde gözlenen normalleşme eğilimi bireysel kredilerde de başlamıştır. Ertelenmiş talebe ve salgın tedbirleri kapsamında uygulanan likidite ve kredi politikalarına bağlı olarak ithalatta gözlenen canlanmanın, bu politika tedbirlerinin kademeli olarak azaltılmasıyla dengelenmesi beklenmektedir. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme başlamıştır. Mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir. 

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurları 24 Eylül 2020 Perşembe24 Eylül 2020 Perşembe 08:41
  • Dolardan tarihi rekor!23 Eylül 2020 Çarşamba 17:34
  • Dolar/TL 7,68'i aşarak rekor kırdı: Kurdaki yükseliş sürecek mi?23 Eylül 2020 Çarşamba 12:20
  • Döviz kurları (23 Eylül 2020 Çarşamba)23 Eylül 2020 Çarşamba 09:37
  • 22 Eylül Altın fiyatları Çeyrek altın, gram altın fiyatları canlı 202022 Eylül 2020 Salı 09:40
  • Döviz kurları (22 Eylül 2020 Salı)22 Eylül 2020 Salı 08:53
  • Dolar/TL yükselişe geçti21 Eylül 2020 Pazartesi 12:30
  • 21 Eylül 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?21 Eylül 2020 Pazartesi 09:00
  • Dövizde son durum ne? 21 Eylül 2020 Pazartesi21 Eylül 2020 Pazartesi 08:42
  • Piyasaya Yeni Giren Altcoin Uçuyor: Yüzde 240!19 Eylül 2020 Cumartesi 18:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti