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Merkez Bankası'nda flaş faiz kararı!

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Merkez Bankası'nda flaş faiz kararı!Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi 16.5'ten 17.75'e yükseltildi. Şok faiz kararının ardından dolar hızla gerilemeye başladı.
Merkez Bankası'nda flaş faiz kararı!

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Banka politika faizi 16.5'ten 17.75'e yükseltildi. Şok faiz kararının ardından dolar hızla gerilemeye başladı.

Merkez Bankası faizleri artırma kararı aldı. Politika faizi 1,25 puan artırıldı. Merkez Bankası faizleri yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkardı. Piyasalar bu haberi bekliyordu. Ekonomistler Merkez Bankası'nın faiz artırımı konusunda ikiye bölünmüştü. Merkez Bankası'nın beklentilerin üstünde faiz artışı yapması piyasalarda şoklama olarak algılandı.

Merkez Bankası, bir ay içerisindeki ikinci faiz artışını da yaptı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada faizlerin yüzde 16.50'den yüzde 17.75'e çıkarıldığı belirtildi. 

Merkez Bankası'nın 1.25 puanlık faiz artışı piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Ekonomistlerin bir kısmı Merkez'den faiz artışı beklemezken, bir kısmı da 0.50 puan ile 1 puan arasından  artış bekliyordu.

DOLAR NE TEPKİ VERDİ?

Döviz kuru alınacak kararı günlerdir bekliyordu. Kararın ardından dolar kuru hızla gerilemeye başladı. Dolar 4.58'den 4.46 seviyesine geriledi. Dolar kuru saat 12.00 itibarıyla 4,56 seviyesinde hareket ediyordu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL                                   ALIŞSATIŞ
ABD Doları4,56304,5640
Avro5,40005,4010
Sterlin6,13106,1620
   
ANKARA  
ABD Doları4,55004,5800
Avro5,37005,4100
Sterlin6,09006,1950

Faiz kararının açıklanmasının ardından dolar hızla düşmeye başladı. İşte dolardaki son durum:

TCMB, 23 Mayıs'ta gerçekleştirdiği ara PPK'da, geç likidite penceresi (GLP) borç verme faiz oranını 300 baz puan artırmasının ardından 28 Mayıs'ta yaptığı açıklama ile sadeleşme adımı atmıştı.

Ayrıca, TCMB, para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasıyla 1 Haziran'dan itibaren bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının Merkez Bankası politika faizi olacağı ifade edilmiş ve bu kapsamda politika faizi yüzde 16,50'ye çekilmişti.

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