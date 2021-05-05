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Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,75'e yükseldi

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Mayıs ayı beklenti anketine göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,75'e yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,75'e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenlediği beklenti anketinin mayıs ayı sonuçları yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerindeki artışın devam ettiğini ortaya koydu. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13,81 oldu. Bir önceki anket döneminde beklenti yüzde 13,12 düzeyindeydi.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,26 iken, bu anket döneminde yüzde 11,81 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,55'ten yüzde 9,99 seviyesine yükseldi.

Ankette yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 8,57 TL iken, bu anket döneminde 8,71 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 8,95 TL seviyesine yükseldi.

Büyüme tarafında ise 2021 yılına ilişkin beklenti yüzde 4,3 seviyesiyle bir önceki anket dönemine göre sabit kalırken, 2022 yılına ilişkin beklenti yüzde 4,1'e çekildi.

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