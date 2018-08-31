Metehan yolunda izinsiz kazı! Yol çökebilir!

Lefkoşa’da Sivil Savunma Teşkilatı ile Metehan çemberi arasında bulunan arazide yapılan inşaat çalışması nedeni ile yolda çökme tehlikesi oluştuğu kaydedildi.

Yapılan inşaat çalışmasında yolun altının kazıldığı görülürken, yol üzerinde ise yavaşlatıcı levhalar konularak el yordamı ile olası bir kazaya tedbir alınmaya çalışıldığı görüldü.

Yapılan kazı çalışması nedeni ile yolun ve kaldırımın çökmesi durumunda yolu kullanan araçların büyük tehlike geçirebileceği söylendi.

Yapılan inşaatın ayrıca bazı arazilerin hudutlarını ihlal ederek faaliyetlerini sürdürdüğü, diğer arazi sahiplerinin ise bu durum karşısında Lefkoşa Kaza mahkemesinden ara emri aldıkları öğrenildi.

Ara emrine rağmen ilgili şirketin halen faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğü öğrenilirken, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün olaya müdahale etmediği de iddia edildi.

Yoldaki çökme olasılığına karşı ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın herhangi bir tedbir veya denetim yapmadığı da görülüyor. Konunun Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın bilgisinde olmadığı öğrenilirken, Bakan Atakan’ın konunun incelenmesi için denetmen görevlendirmesi bekleniyor.Yolun çökmesi halinde kamusal çok önemli bir zararın meydana geleceği de açıkça ortada.