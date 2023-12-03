  • BIST 8026.27
  • Altın 1923.087
  • Dolar 28.8712
  • Euro 31.4364
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAİsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı 15 bin 207'ye yükseldi

Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu

» »
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 40'a çıkarmasının ardından mevduat faiz oranları yüzde 47'ye yükseldi.
Mevduat faizleri coştu! 1 milyon TL'nin faiz getirisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayındaki toplantısında politika faizini yüzde 35'ten yüzde 40 seviyesine yükseltti. Kararla birlikte bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye başladı. 

MEVDUAT FAİZİ ORANI YÜZDE 47'YE YÜKSELDİ

Bankalar mevduat faizi oranlarını yüzde 47 seviyesine kadar çıkarttı. Faiz kararı öncesi mevduat faizi oranları yüzde 42 civarındaydı.

1 MİLYON TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ

Peki 1 milyon TL'nin faiz getirisi ne kadar oldu? Bankalar yeni hesap açanlara yüzde 47'ye kadar faiz fırsatı sunuyor. 

Parasını 92 gün vadeyle faize yatıranlar yüzde 47'lik faiz oranından yararlanabiliyor. 

1 milyon lirası olan bir kişi, 3 ay sonunda 112 bin 542 TL kazanç elde edebiliyor. 

Aylık olarak ise 37 bin liranın üzerinde gelir sağlanabiliyor. 

MEVDUAT HESABI NEDİR?
Mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir süreliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. 

Mevduat hesabının amacı, bir süre yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi sayesinde artmasıdır. 

Bu süreler bankadan bankaya göre değişkenlik gösterse de günümüzde 1 ay, 3 ay, 6 ay ya da 1 yıllık şeklinde mevduat hesabı olarak tanımlanır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz güne nasıl başladı?17 Kasım 2023 Cuma 08:37
  • Dövizin ateşi düşmüyor... İşte güncel kurlar15 Kasım 2023 Çarşamba 10:25
  • Döviz güne nasıl başladı?13 Kasım 2023 Pazartesi 08:17
  • Kur Korumalı Mevduat’tan 10 haftada 500 milyar TL çıkış yaşandı10 Kasım 2023 Cuma 09:35
  • Döviz güne nasıl başladı?10 Kasım 2023 Cuma 08:28
  • Döviz güne nasıl başladı?09 Kasım 2023 Perşembe 08:24
  • KKTC Güncel Kur Tabloları08 Kasım 2023 Çarşamba 08:18
  • KKTC Güncel Kur Tabloları07 Kasım 2023 Salı 08:21
  • Türkiye Merkez Bankası, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini 7 puan yükseltti02 Kasım 2023 Perşembe 14:29
  • Merkez Bankasından "sıkılaşmaya devam" sinyali02 Kasım 2023 Perşembe 09:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti